1 रुपये से कम कीमत का ये पेनी स्टॉक सोमवार को भर सकता है उड़ान, मिला 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का बड़ा ऑर्डर

Penny Stock Harshil Agrotech पेनी स्टॉक हर्षिल एग्रोटेक को हीरा मर्चेंट्स से 113 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है जिसके बाद कंपनी के शेयरों में उछाल आने की संभावना है। कंपनी को गेहूं आलू प्याज टमाटर हरी मिर्च बैंगन और शिमला मिर्च जैसे उत्पादों की आपूर्ति करनी है। हर्षिल एग्रोटेक को ऑर्डर की पुष्टि के सात दिनों के भीतर 30% अग्रिम राशि मिलेगी।

नई दिल्ली। Penny Stock Harshil Agrotech: सोमवार को शेयर मार्केट में एक पेनी स्टॉक पर सभी निवेशकों की नजर रह सकती है। ये पेनी स्टॉक सोमवार को उड़ान भर सकता है। इसके पीछे का कारण है कि इसे 100 करोड़ रुपये से अधिक का बड़ा ऑर्डर मिला है। एक्सचेंज को दी जानकारी में इस स्टॉक ने बताया कि उसे हीरा मर्चेंट्स से अनाज और सब्जियों की आपूर्ति के लिए ₹113 करोड़ का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। इस स्टॉक का नाम है हर्षिल एग्रोटेक। इसके शेयर सोमवार को फोकस में रह सकते हैं। इसके एक स्टॉक का दाम एक रुपये से भी कम का है।

कंपनी को मिले ऑर्डर के तहत ऑर्डर के तहत उसे गेहूं (ग्रेड-ए), आलू, प्याज, टमाटर (हाइब्रिड), हरी मिर्च (ताजा), बैगन और शिमला मिर्च मिश्रण जैसे विभिन्न उत्पाद उपलब्ध कराने होंगे। हर्षिल एग्रोटेक को कार्य आदेश की पुष्टि के सात दिनों के भीतर 30% अग्रिम राशि और डिलीवरी व निरीक्षण के बाद 70% राशि प्राप्त होगी। लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था हर्षल एग्रोटेक द्वारा की जाएगी।

1 रुपये से कम है शेयर का दाम पेनी स्टॉक Harshil Agrotech के शेयर शुक्रवार को -4.44 फीसदी गिरकर 0.86 रुपये के स्तर पर बंद हुए थे। लेकिन इसके शेयर शुक्रवार को ₹0.94 के उच्चतम स्तर तक पहुंच गए थे। हर्षिल एग्रोटेक के शेयर एक वर्ष में 78% नीचे आ गए हैं।