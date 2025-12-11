IPO खुलने से पहले ICICI Prudential AMC ने जुटाए ₹4815 करोड़, GMP में भारी उछाल; KSH IPO का प्राइस बैंड तय

नई दिल्ली। इस सीजन की सबसे ज्यादा इंतजार वाली लिस्टिंग में से एक के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। लाखों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए जाना-पहचाना नाम, ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आखिरकार 12 दिसंबर को अपना 10,602 करोड़ रुपये का पब्लिक ऑफर खोल रही है। आईपीओ से पहले कंपनी ने प्रीआईपीओ राउंडर में करोड़ों रुपये जुटाए।



ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी का IPO 12 दिसंबर को खुलेगा। लेकिन आईपीओ खुलने से एक दिन पहले कंपनी ने प्रीआईपीओ राउंड में 26 घरेलू और विदेशी निवेशकों से 4,815 करोड़ रुपये रुपये जुटाए। इस समय इसका जीएमपी भी धूम मचा रहा है। ICICI Prudential AMC का GMP 125 रुपये चल रहा है।

ICICI Prudential AMC के प्रीआईपीओ राउंड में किसने किया निवेश? बुधवार को एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने 2,165 रुपये प्रति शेयर के इश्यू प्राइस पर 22,240,841 इक्विटी शेयरों का प्राइवेट प्लेसमेंट किया। इस बड़े फंडरेज में कई तरह के निवेशकों ने हिस्सा लिया, जिनमें लूनेट कैपिटल, दिवंगत राकेश झुनझुनवाला की एस्टेट, द रीजेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया - IIFL एसेट मैनेजमेंट, सर्व इन्वेस्टमेंट्स, प्रशांत जैन द्वारा मैनेज्ड 3P इंडिया इक्विटी फंड, PI अपॉर्चुनिटीज फंड - II, 360 वन फंड्स, व्हाइटओक कैपिटल, HCL कैपिटल, और मार्केट के दिग्गज मनीष चोखानी और मधुसूदन केला शामिल हैं।

इन इंस्टीट्यूशनल और व्यक्तिगत निवेशकों के अलावा, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, कोटक लाइफ, आदित्य बिड़ला सन लाइफ, बजाज लाइफ, TATA AIG, और गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस जैसी कई बीमा कंपनियों ने भी प्री-प्लेसमेंट में हिस्सा लिया। अन्य निवेशकों में केदारा कैपिटल पब्लिक मार्केट्स फंड, TIMF होल्डिंग्स, मालाबार इंडिया फंड, और क्लैरस कैपिटल I शामिल थे, जिससे निवेशकों का दायरा और बढ़ गया। बाहरी निवेशकों के साथ-साथ, ICICI बैंक ने खुद एसेट मैनेजमेंट कंपनी में अतिरिक्त 2 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 2,140 करोड़ रुपये का निवेश किया। ICICI Prudential AMC IPO की डिटेल ICICI प्रूडेंशियल AMC ने इश्यू के लिए 2,061-2,165 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है, जिससे कंपनी का वैल्यूएशन लगभग 1.07 लाख करोड़ रुपये (USD 11.86 बिलियन) हो गया है। IPO पूरी तरह से इसके प्रमोटर, UK-बेस्ड प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स द्वारा 4.89 करोड़ से ज़्यादा शेयरों का ऑफर-फॉर-सेल (OFS) होगा, जिसका मतलब है कि कंपनी को ऑफरिंग से कोई पैसा नहीं मिलेगा। फिलहाल, ICICI बैंक की AMC में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि बाकी 49 प्रतिशत हिस्सेदारी प्रूडेंशियल के पास है।

ICICI Prudential AMC IPO प्राइस बैंड 2061-2165 रुपये आईपीओ की तारीख 12-16 दिसंबर जीएमपी 5% आईपीओ अलॉटमेंट की तारीख 17 दिसंबर लिस्टिंग की तारीख 19 दिसंबर लिस्ट होने के बाद, ICICI प्रूडेंशियल AMC भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर डेब्यू करने वाली पांचवीं एसेट मैनेजमेंट फर्म बन जाएगी, जो HDFC AMC, UTI AMC, आदित्य बिड़ला सन लाइफ AMC, श्रीराम AMC और निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट के साथ शामिल होगी। IPO 12 से 16 दिसंबर तक बिडिंग के लिए उपलब्ध रहेगा, जिसमें शेयरों की कीमत 2,061-2,165 रुपये के बीच होगी। ज्यादातर नए इश्यू के उलट, यह पूरी तरह से बिक्री के लिए ऑफर है, जिसका मतलब है कि बेचे जा रहे शेयर मौजूदा शेयरहोल्डर्स के हैं और कंपनी को नई कैपिटल नहीं मिलेगी। अलॉटमेंट अस्थायी रूप से 17 दिसंबर को होने की उम्मीद है, और स्टॉक के 19 दिसंबर को BSE और NSE पर लिस्ट होने की उम्मीद है।

KSH भी ला रही IPO मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स बनाने वाली कंपनी KSH इंटरनेशनल ने गुरुवार को कहा कि वह अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के जरिए 710 करोड़ रुपये जुटाने की सोच रही है, जो 16 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। यह इश्यू, जिसका प्राइस बैंड 365-384 रुपये प्रति शेयर है, 18 दिसंबर को बंद होगा। एंकर बिडिंग 15 दिसंबर को होगी।