Ola Electric के शेयर फॉर्म में लौटे, कुछ ही घंटों में 9% से ज्यादा भागे; इंट्राडे वालों की हो गई बल्ले-बल्ले!

नई दिल्ली। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में कई महीनों से जारी गिरावट आज थम गई। 11 दिसंबर को इसके शेयरों में तेजी देखी जा रही है। Ola Electric के शेयर 9 फीसदी से अधिक भागे। इस तेजी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ओला के शेयर वापस फॉर्म में आ गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर की कीमत में 9.21% की बढ़ोतरी हुई, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से 7.68% ज्यादा थी। शेयर का इंट्राडे हाई ₹37.70 था, जो पिछले क्लोजिंग प्राइस की तुलना में काफी ज्यादा था, जिससे सेशन के दौरान मजबूत खरीदारी का पता चलता है।

ओल के शेयर इस साल कितना गिरे? ओला इलेक्ट्रिक के शेयर (Ola Electric shares) इस साल अब तक 56.94 फीसदी तक गिर चुके हैं। 9 दिसंबर 2025 को इसने अपने 52 वीक के लो को टच किया था। ओला के शेयरों का 52 वीक लो 33.20 रुपये है। वहीं, 52 वीक हाई 100.40 रुपये है, जो इसने 17 दिसंबर 2024 को बनाया था।

इस खबर को लिखते समय Ola Electric के शेयर NSE पर 8.07 % की तेजी के साथ 37.11 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं। इसके शेयर आज 37.70 रुपये के स्तर तक गए। इस तेजी के साथ शेयर अपने 5-दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा था, हालांकि यह 20-दिन, 50-दिन, 100-दिन और 200-दिन के मूविंग एवरेज से नीचे रहा, जो लंबे समय के कंसोलिडेशन के बीच शॉर्ट-टर्म पॉजिटिव बदलाव का संकेत देता है।

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करती है, यह एक ऐसा सेक्टर है जिसने बदलते मार्केट हालात के बीच मिला-जुला परफॉर्मेंस दिखाया है। आज इस सेक्टर के परफॉर्मेंस को ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के स्टॉक ने पीछे छोड़ दिया, जिसमें सेक्टर की मामूली बढ़त की तुलना में 9.21% की बढ़ोतरी हुई। यह अंतर ट्रेडिंग सेशन के दौरान इंडस्ट्री ग्रुप में स्टॉक की रिलेटिव मजबूती को दिखाता है।