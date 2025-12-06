ICICI Prudential AMC IPO: 12 दिसंबर को खुलेगा आईपीओ, निवेशकों ने गड़ाई नजर; जानिए हर एक डिटेल
ICICI Prudential AMC IPO: आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी अपना आईपीओ 12 दिसंबर को लॉन्च करेगी, जिसके जरिए कंपनी लगभग 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद ...और पढ़ें
नई दिल्ली। ICICI Prudential AMC IPO: भारत की दूसरी सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने 12 दिसंबर को अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लॉन्च करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस फाइल किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी IPO के जरिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद कर रही है।
ICICI प्रूडेंशियल ने शुक्रवार देर रात एक फाइलिंग में बताया कि प्रूडेंशियल IPO में 49 मिलियन तक शेयर बेचेगी, जबकि पहले 17.7 मिलियन शेयर बेचने का प्लान था। एसेट मैनेजर ने इस साल की शुरुआत में बोनस शेयर जारी किए थे, जिससे उसके आउटस्टैंडिंग शेयरों की संख्या बढ़ गई थी।
10% ऑफर फॉर सेल, नहीं जारी होंगे नए शेयर
यह पूरी तरह से प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स द्वारा 4.89 करोड़ इक्विटी शेयरों (पेड-अप इक्विटी का 9.9 प्रतिशत) का ऑफर-फॉर-सेल है। एसेट मैनेजर नए शेयर नहीं जारी कर रहा है और ICICI भी IPO में अपना कोई भी हिस्सा नहीं बेच रहा है।
एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने कुल ऑफर में से 24.48 लाख इक्विटी शेयर ICICI बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व रखे हैं।
IPO की एंकर बुक 11 दिसंबर को एक दिन के लिए लॉन्च की जाएगी, जबकि यह ऑफर 16 दिसंबर तक पब्लिक के लिए खुला रहेगा। IPO शेयर अलॉटमेंट 17 दिसंबर तक फाइनल हो जाएगा, और ICICI प्रूडेंशियल AMC के शेयरों की ट्रेडिंग BSE और NSE पर 19 दिसंबर से शुरू होगी।
|ICICI प्रूडेंशियल AMC IPO डेट्स
|12 – 16 दिसंबर 2025
|शेयरहोल्डर रिज़र्वेशन
|हाँ, पेरेंट कंपनी – ICICI बैंक
|ICICI प्रूडेंशियल AMC इश्यू प्राइस
|जल्द आ रहा है
|फ्रेश इश्यू
|कुछ नहीं
|ऑफर फॉर सेल
|4,89,72,994 शेयर
|टोटल IPO साइज़
|4,89,72,994 शेयर
|मिनिमम बिड (लॉट साइज़)
|जल्द आ रहा है
|फेस वैल्यू
|INR 1 प्रति शेयर
|रिटेल एलोकेशन
|35%
|लिस्टिंग ऑन
|BSE, NSE
ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी 1998 से ICICI बैंक और UK की प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स के बीच एक जॉइंट वेंचर के तौर पर काम कर रही है, जिसमें शेयरहोल्डिंग का रेशियो 51:49 परसेंट है।
कंपनी को IPO से कोई फंड नहीं मिलेगा, क्योंकि सारा पैसा बेचने वाले शेयरहोल्डर को मिलेगा।
कंपनी ने इस साल जुलाई में SEBI के पास IPO के लिए ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट फाइल किया था, और कैपिटल मार्केट रेगुलेटर ने नवंबर में IPO पेपर्स को मंजूरी दे दी थी।
2025 में अब तक कितने आईपीओ आ चुके?
2025 में अब तक, दलाल स्ट्रीट पर 94 मेनबोर्ड IPOs लॉन्च हुए हैं, जिनसे लगभग ₹1.54 लाख करोड़ जुटाए गए हैं। दिसंबर में 15 से ज्यादा कंपनियां और ₹30,000 करोड़ जुटाने की योजना बना रही हैं, जिससे इस साल कुल कैपिटल मोबिलाइजेशन पिछले साल के रिकॉर्ड ₹1.6 लाख करोड़ को पार कर जाएगा।
(डिस्क्लेमर: यहां IPO पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
