ICICI Prudential AMC की लिस्टिंग से पहले प्रमोटर ICICI Bank पर बड़ी खबर, किसने भेजा 2379004448 रुपए का नोटिस?
नई दिल्ली। ICICI Prudential AMC की लिस्टिंग 19 दिसंबर को है। इसकी प्रमुख प्रमोटर ICICI Bank को लेकर बड़ी खबर आई है। लिस्टिंग से पहले आई इस खबर का असर भी देखने को मिल सकती है। दरअसल आईसीआईसीआई बैंक को 237,90,04,448 रुपए का नोटिस मिला है। यह नोटिस जीएसटी को लेकर है। बैंक ने खुद इसकी जानकारी एक एक्सचेंज फाइलिंग में दी।
बैंक ने एक्सचेंज फाइलिंग को दी गई जानकारी में कहा कि उसे 17 दिसंबर को सीजीएसटी और सीएक्स के अतिरिक्त आयुक्त, मुंबई पूर्व कमिश्नरेट से महाराष्ट्र गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) एक्ट, 2017 की धारा 73 के तहत लागू ब्याज के साथ ₹ 237,90,04,448/- (टैक्स ₹ 216,27,31,316/- और पेनल्टी ₹ 21,62,73,132/-) की GST की मांग की गई है।
नोटिस मिलने पर बैंक ने कहा उठाएंगे जरूरी कदम
ICICI ने कहा कि बैंक पिछले आदेशों/SCN में उठाए गए इसी तरह के मुद्दे पर मुकदमेबाजी (रिट याचिका सहित) में है, लेकिन चूंकि ऊपर बताई गई कुल राशि मटेरियलिटी थ्रेशहोल्ड को पार कर जाती है। इसलिए इस मामले की रिपोर्ट की जा रही है। बैंक की ओर से कहा गया कि बैंक तय समय सीमा के अंदर रिट याचिका/अपील के जरिए ऑर्डर को चुनौती देने सहित उचित कदम उठाएगा।
19 दिसंबर को है ICICI Prudential AMC की लिस्टिंग?
ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के शेयर शुक्रवार, 19 दिसंबर को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाले हैं, और सभी की नजरें भारत के सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड हाउस की लिस्टिंग परफॉर्मेंस पर हैं। यह स्टॉक अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) पर 400-415 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।
ICICI Prudential AMC में ICICI Bank की 51% हिस्सेदारी
ICICI AMC ने पूरे भारत में एक मल्टी-चैनल फिजिकल और डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया है, जिसमें 23 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों में 272 ऑफिस शामिल हैं। RHP की तारीख 05 दिसंबर 2025 तक, ICICI बैंक के पास कंपनी में 51% शेयरहोल्डिंग थी और प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स के पास 49% हिस्सेदारी थी। प्रूडेंशियल, जिसके पास 5 दिसंबर तक एसेट मैनेजर का 49% हिस्सा था, IPO में अपनी 10% हिस्सेदारी बेच रहा है, जो मंगलवार को बंद होगा। प्रूडेंशियल ने इश्यू के पब्लिक लॉन्च से पहले 4.5% हिस्सेदारी बेची थी।
