'रुपये में गिरावट कमजोरी नहीं, सोची समझी रणनीति', एक्सपर्ट ने बता दी अंदर की बात; कहा- 100 तक जाएगा रुपया

नई दिल्ली। भारत का रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिर रहा है। मंगलवार को रुपया 91 रुपये के नीचे चला गया था। हालांकि, आज यानी बुधवार को इसमें सुधार देखा गया। रुपये में आ रही इस गिरावट के बीच भारतीय निवेशक परेशान हैं। शेयर बाजार पर भी इसका नेगेटिव असर देखा जा रहा है। लेकिन रुपये की इस गिरावट पर मार्केट एक्सपर्ट और Sense and Simplicity के फाउंडर और सीईओ सुनील सुब्रमण्यम ने बड़ी बात कही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उनका कहना है कि रुपये में गिरावट कमजोरी नहीं, बल्कि सोची समझी रणनीति है। उन्होंने साफ कहा कि आने वाले समय में रुपये 100 के लेवल को भी टच कर सकता है। उन्होंने जागरण बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में यह सब कहा।

एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम ने रुपये में आ रही गिरावट के पीछे के कारण बताएं और एक्सप्लेन किया कि आखिर भारतीय रिजर्व बैंक इसमें दखल क्यों नहीं दे रहा है? आइए जानते हैं कि आखिर उन्होंने रुपये की गिरावट पर क्या कहा।

'रुपया का कमजोर होना टैरिफ के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार' सुनील सुब्रमण्यम ने कहा कि रुपया का वीक होना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है। यह इकॉनमी को सपोर्ट दे सकती है। भारत पर 50 फीसदी अमेरिकी टैरिफ लगने से प्रेशर है। इसके बावजूद इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। व्यापार घाटा कम हुआ है। इसलिए रुपये का कमजोर होना हमारे लिए खतरे की घंटी नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक की टीम सिर्फ रुपया और डॉलर को देखकर दखल नहीं देती। वह एक्सपोर्ट-इंपोर्ट से लेकर क्रूड ऑयल तक इन सब चीजों पर नजर बनाए हुए है। जब उन्हें लगेगा कि दखल देने की जरूरत है तो वो इसमें दखल देंगे।