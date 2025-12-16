मुंह के बल गिरा भारत का रुपया, डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर 90.82 पर पहुंचा; शेयर बाजार पर दिखेगा असर?

नई दिल्ली। Indian Rupee Hits All Time Low Against dollar: मंगलवार को भारत के रुपये में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। रिकॉर्ड अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर 90.82 पर पहुंच गया। रुपये के गिरावट का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिल सकता है।