मुंह के बल गिरा भारत का रुपया, डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर 90.82 पर पहुंचा; शेयर बाजार पर दिखेगा असर?

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:49 AM (IST)

    नई दिल्ली। Indian Rupee Hits All Time Low Against dollar: मंगलवार को भारत के रुपये में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। रिकॉर्ड अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय रुपया मंगलवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर 90.82 पर पहुंच गया। रुपये के गिरावट का असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिल सकता है।

    इस गिरावट का कारण वॉशिंगटन से टैरिफ का दबाव है, जो भारत के व्यापार की संभावनाओं और पूंजी प्रवाह पर लगातार असर डाल रहा है। डॉलर की ज्यादा मांग और विदेशी निवेशकों के लगातार बाहर जाने से भी भारतीय मुद्रा पर दबाव बना हुआ है।

    इस खबर को अपडेट किया जा रहा है...

