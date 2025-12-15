डॉलर के आगे पस्त हुआ भारत का रुपया, रिकॉर्ड 90.64 के निचले स्तर पर पहुंचा
Indian Rupee Hits All Time Low: न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। अमेरिका-भारत व्यापार वार ...और पढ़ें
नई दिल्ली। Indian Rupee Hits All Time Low Against dollar: न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार सोमवार को भारतीय रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। क्योंकि अमेरिका-भारत व्यापार बातचीत में जारी गतिरोध और लोकल इक्विटी और बॉन्ड में लगातार विदेशी बिकवाली के कारण करेंसी पर दबाव बना रहा।
भारत का रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.2% कमजोर होकर 90.6475 पर आ गया, जिसने 12 दिसंबर को बने अपने पिछले सर्वकालिक निचले स्तर 90.55 को पीछे छोड़ दिया।
रुपया का एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन
चार ट्रेडर्स ने रॉयटर्स को बताया कि इस साल एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली इस करेंसी ने सेंट्रल बैंक के संभावित दखल के कारण बड़े नुकसान से खुद को बचा लिया।
इस साल अब तक डॉलर के मुकाबले करेंसी में 5.5% की गिरावट आई है, क्योंकि भारतीय सामानों पर अमेरिका के 50% तक के भारी टैरिफ से उसके सबसे बड़े मार्केट में एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचा है और विदेशी निवेशकों के लिए लोकल इक्विटी का आकर्षण कम हुआ है।
विदेशी निवेशकों की बिकावली का असर
विदेशी निवेशकों ने 2025 में अब तक 18 बिलियन डॉलर से ज्यादा के भारतीय स्टॉक बेचे हैं, जिससे भारत पोर्टफोलियो आउटफ्लो के मामले में सबसे ज्यादा प्रभावित बाजारों में से एक बन गया है। विदेशी निवेशकों ने दिसंबर में 500 मिलियन डॉलर से ज्यादा के बॉन्ड भी बेचे हैं।
नवंबर के लिए भारत का ट्रेड डेटा आज बाद में जारी होने वाला है, जिसमें अर्थशास्त्रियों ने अक्टूबर के 41 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर से कम होकर 32 बिलियन डॉलर के सामानों के घाटे का अनुमान लगाया है।
ट्रेड डील मार्च तक होने की संभावना
मुंबई के एक बैंक के एक ट्रेडर ने कहा कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार की इस टिप्पणी से कि ट्रेड डील मार्च तक ही होने की संभावना है, सेंटीमेंट कमजोर हुआ है, और आउटफ्लो लगभग लगातार बना हुआ है।
इस बीच, ब्लूमबर्ग न्यूज ने शुक्रवार को रिपोर्ट किया कि भारत और यूरोपीय संघ द्वारा भी इस साल के अंत तक ट्रेड डील को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना नहीं है।
ट्रेड पर नकारात्मक सेंटीमेंट के कारण रुपया भी कमजोर डॉलर का फायदा नहीं उठा पा रहा है। डॉलर इंडेक्स इस महीने अब तक 1.1% नीचे है।
फॉरेक्स एडवाइजरी फर्म IFA ग्लोबल ने कहा, "मध्यम अवधि में डॉलर की कमजोरी के बीच रुपया कमजोर प्रदर्शन जारी रख सकता है। हम अगले 6 हफ्तों में 89.60-90.60 की रेंज देख रहे हैं।"
