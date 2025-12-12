India US Trade डील में रुकावट से रुपये में बड़ी गिरावट, डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड 90.56 के निचले स्तर पर पहुंचा

नई दिल्ली। Indian Rupee Hits All Time Low: US के साथ ट्रेड डील न होने से सेंटिमेंट में गिरावट के कारण 12 दिसंबर को भारतीय रुपया नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। साथ ही, मजबूत डॉलर और लगातार विदेशी निकासी ने घरेलू करेंसी पर दबाव बनाए रखा। रुपया US डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 90.56 पर आ गया, जो 11 दिसंबर को 90.4675 के अपने पिछले सबसे निचले स्तर से नीचे चला गया। पिछली बार करेंसी 90.4650 पर थी, जो उस दिन 0.1% नीचे थी।

इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज में, रुपया US डॉलर के मुकाबले 90.43 पर खुला, फिर ग्रीनबैक के मुकाबले 90.56 पर और गिर गया, जो पिछले बंद भाव से 24 पैसे कम था। इस बीच, डॉलर इंडेक्स, जो छह करेंसी के मुकाबले ग्रीनबैक की ताकत को मापता है, 0.02 परसेंट बढ़कर 98.37 पर ट्रेड कर रहा था।

रुपये में आई गिरावट पर क्या बोले एक्सपर्ट? पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, फॉरेक्स ट्रेडर्स ने कहा कि कीमती धातुओं की बढ़ती ग्लोबल कीमतों के बीच इंपोर्टर्स की तरफ से एग्रेसिव डॉलर खरीद की वजह से रुपया दबाव में है।

HDFC सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट दिलीप परमार ने कहा, "आगे देखें तो, स्पॉट USDINR पेयर के लिए तुरंत मार्केट रेजिस्टेंस अब 90.70 पर है और जरूरी सपोर्ट लेवल 89.70 के पिछले मार्क से काफी ऊपर 90.10 पर आ गया है। सपोर्ट फ्लोर में यह बदलाव इस बात को कन्फर्म करता है कि अंदरूनी सेंटिमेंट अभी भी शॉर्ट टर्म में रुपये के और कमजोर होने की ओर झुका हुआ है।"

इस बीच, सुबह के सेशन में निफ्टी 64 पॉइंट्स बढ़कर 25,963 पर और सेंसेक्स 189 पॉइंट्स बढ़कर 84,999 पर पहुंच गया। तीन दिनों की गिरावट के बाद आज मार्केट लगातार दूसरे सेशन में बढ़ा। इस साल अब तक रुपये में कितनी गिरावट आई? इस महीने अब तक करेंसी में 1.15 परसेंट की गिरावट आई है, जबकि कैलेंडर साल 2025 में यह यूनिट 5.7 परसेंट नीचे होगी, जो इसके एशियाई साथियों में सबसे खराब है। करेंसी 2022 के बाद से अपने सबसे खराब साल की ओर बढ़ रही है, जब यह 11 परसेंट गिरी थी।