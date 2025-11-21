Language
    India US Trade डील में रुकावट से भारतीय रुपये में बड़ी गिरावट, डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड 89.34 के स्तर पर पहुंचा

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:13 PM (IST)

    Indian Rupee Hits All Time Low: भारतीय रुपये में आज भारी गिरावट आई, और यह डॉलर के मुकाबले 89.34 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँच गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की बढ़ती मांग और विदेशी निवेशकों की बिकवाली के कारण रुपये पर दबाव बढ़ा है। रुपये में गिरावट से महंगाई बढ़ने की आशंका है, और सरकार तथा रिजर्व बैंक स्थिति को संभालने के लिए कदम उठा रहे हैं।

    भारतीय रुपये में बड़ी गिरावट, डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड 89.34 के स्तर पर पहुंचा

    नई दिल्ली। Indian Rupee Hits All Time Low: India US Trade Deal के बीच शुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया। शुक्रवार को भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया। फेडरल रिजर्व के रेट कट की उम्मीद कम होने और अमेरिका-भारत व्यापार में रुकावट को लेकर अनिश्चितता के कारण रिस्क लेने की क्षमता कम होने से यह गिरावट आई। रुपया 88.83 पर पहुंच गया, जो सितंबर के आखिर में और फिर इस महीने की शुरुआत में अपने पिछले सबसे निचले स्तर 88.80 से नीचे चला गया। उस दिन यह 0.1% नीचे था।

    इंटरबैंक ऑर्डर-मैचिंग सिस्टम पर, नुकसान और भी ज्यादा था। भारतीय करेंसी आखिरी बार 89.34 पर कोट की गई थी। अगस्त के आखिर में भारतीय एक्सपोर्ट पर U.S. के भारी टैरिफ लागू होने के बाद से रुपये पर दबाव बना हुआ है।

    विदेशी निवेशकों ने भारत से निकाले $16.5 बिलियन

    विदेशी निवेशकों ने अब तक भारतीय इक्विटी से $16.5 बिलियन निकाल लिए हैं, इसलिए यह करेंसी इस साल एशिया की सबसे कमजोर करेंसी में से एक है। शुक्रवार को, ट्रेडर्स ने कहा कि सेंट्रल बैंक, जिसने हाल के सेशन में 88.80 के लेवल का एक्टिवली बचाव किया था, ऐसा लगता है कि उसने अपना दखल कम कर दिया है।

    इससे रुपये पर दबाव और बढ़ गया, जो पहले से ही इंपोर्टर्स के हेजिंग इंटरेस्ट और एक्सपोर्टर्स की सुस्त एक्टिविटी से जूझ रहा है। एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के ट्रेडर ने कहा कि 88.80 के टूटने के बाद वॉल्यूम में अचानक तेजी आई।

    India US Trade डील में हो रही है देरी

    भारत और US के बीच ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनल करने में देरी से सेंटिमेंट खराब हो रहा है, भले ही साउथ एशियाई देश ने हाल ही में कहा था कि डील करीब है। US अभी एशियाई देशों में भारत पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है।  एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के मुताबिक, US-चीन के बेहतर होते ट्रेड रिलेशन भारत के रिलेटिव एडवांटेज को कम कर रहे हैं।

