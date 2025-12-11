बासमती के आगे अमेरिका के टेक्समती की निकली हवा, US में छाया भारत का चावल; इसलिए टेंशन में ट्रंप

नई दिल्ली। भारत के बासमती चावल की सुगंध अमेरिकी ग्राहकों को भा रही है। पूरे अमेरिकी बाजार में इसकी खूब डिमांड है। यही वजह है कि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप भारत के चावल पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात कह रहे हैं। ट्रंप ने भारत पर आरोप लगाया कि हिंदुस्तान उनके देश में खराब क्वालिटी वाला बासमती चावल की डंपिंग कर रहा है। लेकिन भारतीय निर्यातकों ने ट्रंप के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया।



अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि वह एग्रीकल्चर इंपोर्ट पर नए टैरिफ लगा सकते हैं। खासकर भारत से आने वाले चावल पर। आरोप था कि दुनिया का सबसे बड़ा चावल एक्सपोर्टर भारत, अमेरिका में चावल की डंपिंग कर रहा है। यह कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई है, क्योंकि 1960 के दशक में जब भारत लाखों भूखे लोगों को खाना खिलाने के लिए खाने की मदद ढूंढ रहा था, तब अमेरिका ने भारत को घटिया क्वालिटी का गेहूं सप्लाई किया था।

अमेरिकियों को खूब पसंद आ रहा बासमती 2024-25 में, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बताया कि अमेरिका को भारतीय एग्री-फूड एक्सपोर्ट $1.93 बिलियन तक पहुंच गया है। इसमें बासमती चावल ($337 मिलियन), अनाज से बने प्रोडक्ट्स (US$ 161 मिलियन), और दालें ($66 मिलियन) शामिल हैं। भारत ने चालू वित्त वर्ष में भी अमेरिका को खूब चावल निर्यात किया है।

US इंपोर्ट डेटा के एनालिसिस से पता चलता है कि अमेरिका के चावल इंपोर्ट में भारत का हिस्सा 2017 में 25.6 परसेंट और 2024 में 25.9 परसेंट था, जिसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, जबकि कुल US चावल इंपोर्ट दोगुने से ज्यादा बढ़कर $1.6 बिलियन हो गया।



एक समय था जब भारत को अमेरिका ने घटिया क्वालिटी का गेंहू भेजा था। लेकिन आज कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। भारत गेंहू और चावल को निर्यात करने वाला देश बन गया है। भारत के बासमती ने अमेरिकी बाजारों पर ऐसा कब्जा जमाया कि अमेरिका ने इसे डिफेंड करने के लिए टेक्समती और जैस्मती जैसे चावल की नई किस्में बनाई। लेकिन बासमती जैसा स्वाद नहीं आया। अमेरिका ऐसा करके भी भारत के बासमती की बराबरी नहीं कर पा रहा है।



बासमती एक्सपोर्ट (2024–25)



कुल: 60.65 लाख टन

अमेरिका को: 2.74 लाख टन (≈ 4.5%) नॉन-बासमती एक्सपोर्ट: कुल: 141.30 लाख टन अमेरिका को: 0.61 लाख टन (≈ 0.4%)



यह ट्रेंड मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में भी जारी है: अमेरिका भारत के चावल शिपमेंट का सिर्फ 1–2% लेता है। बहुत पुराना है बासमती का इतिहास बासमती चावल एक लंबे दाने वाली खुशबूदार चावल की किस्म है जो अपनी खास खुशबू, हल्के स्वाद और अनोखी पकाने की विशेषताओं के लिए जानी जाती है। इसका इतिहास भारतीय उपमहाद्वीप में कई सदियों पुराना है, खासकर आज के भारत और पाकिस्तान के इलाकों में।

"बासमती" शब्द संस्कृत के शब्दों "बास" जिसका मतलब "खुशबू" और "मती" जिसका मतलब "भरा हुआ" या "शामिल" से लिया गया है। बासमती चावल पारंपरिक रूप से भारत-गंगा के मैदानों की उपजाऊ जमीनों में उगाया जाता था, जहां खास मिट्टी की स्थिति, जलवायु और पानी के स्रोतों के मेल से इसकी अनोखी विशेषताएं बनती थीं।



माना जाता है कि बासमती चावल की खेती 2,000 से ज्यादा सालों से की जा रही है। बासमती चावल उगाने और प्रोसेस करने की पारंपरिक खेती की तकनीकें और विशेषज्ञता पीढ़ियों तक चली आ रही हैं। समय के साथ, बासमती चावल अपनी बेहतरीन क्वालिटी के लिए मशहूर हुआ और शाही परिवारों और अमीरों की पसंदीदा पसंद बन गया।

इसकी खुशबू, स्वाद और बनावट के लिए इसे बहुत महत्व दिया जाता था, जिससे यह शाही दावतों और खास मौकों पर मुख्य भोजन बन गया। 19वीं सदी में, भारत में ब्रिटिश राज आने के साथ, बासमती चावल ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों का ध्यान खींचा। उन्होंने इसकी कमर्शियल क्षमता को पहचाना और इसे दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया।



बासमती चावल यूरोप और मध्य पूर्व में लोकप्रिय होने लगा, जहाँ इसे एक लग्जरी खाने की चीज माना जाता था। 20वीं सदी के आखिर में, बासमती चावल की असलियत और भौगोलिक पहचान की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए कोशिशें की गईं।

भारत और पाकिस्तान, जो बासमती चावल के मुख्य उत्पादक हैं, ने बासमती चावल के नाम की रक्षा करने और इसके क्वालिटी स्टैंडर्ड को पक्का करने के लिए कानूनी ढांचा बनाने पर काम किया। 1997 में, भारत सरकार ने बासमती चावल के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन (GI) टैग हासिल किया, जिससे इसे आधिकारिक तौर पर एक खास भौगोलिक मूल और गुणों वाले प्रोडक्ट के रूप में मान्यता मिली।



GI टैग यह प्रमाणित करता है कि बासमती चावल को बासमती कहलाने के लिए खास इलाकों में उगाया जाना चाहिए और कुछ स्टैंडर्ड को पूरा करना चाहिए।

आज, बासमती चावल भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों के साथ-साथ पाकिस्तान के पंजाब और सिंध इलाकों में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। यह घरेलू और इंटरनेशनल दोनों बाजारों में चावल की एक बहुत ज्यादा पसंद की जाने वाली किस्म है, जो अपनी बेहतरीन खुशबू, पकने पर लंबा होने और हल्के स्वाद के लिए जानी जाती है, जो कई तरह के पकवानों, खासकर भारतीय और पाकिस्तानी खानों के साथ बहुत अच्छा लगता है।