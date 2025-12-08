Language
    ICICI Prudential AMC आईपीओ 12 दिसंबर से खुलेगा, कितना होगा प्राइस बैंड; आईं सभी डिटेल्स

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 02:36 PM (IST)

    आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी अपना आईपीओ 12 दिसंबर को खोलेगी, जिसका प्राइस बैंड 2,061 से 2,165 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। ICICI बैंक की सहायक कंपनी ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट (AMC) कंपनी ने आईपीओ के लिए 2,061 से 2,165 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड की घोषणा की है।इससे कंपनी का वैल्यूएशन 1.07 लाख करोड़ रुपये (लगभग 11.86 बिलियन डॉलर) हो गया। ICICI प्रूडेंशियल AMC का IPO 12 दिसंबर को खुलेगा और 16 दिसंबर को बंद होगा।

    

    कंपनी की 10,602 करोड़ रुपये की पहली सार्वजनिक पेशकश एंकर निवेशकों के लिए बोली 11 दिसंबर को होगी।

    पूरी तरह ऑफर फॉर सेल होगा IPO

    ICICI प्रूडेंशियल एएमसी के घोषणा के अनुसार, यह इश्यू पूरी तरह से यूके प्रमोटर प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स के 4.89 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयरों की पेशकश-फॉर-सेल (ओएफएस) है, जिसमें कोई नया इश्यू एलिमेंट नहीं है। चूंकि यह निर्गम पूरी तरह OFS है, इसलिए कंपनी को इस प्रस्ताव से कोई पूंजी प्राप्त नहीं होगी और प्राप्त राशि विक्रयकर्ता शेयरधारक को जाएगी।

    किसी कितनी हिस्सेदारी

    वर्तमान में, ICICI बैंक के पास परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी में 51% हिस्सेदारी है, जबकि शेष 49% हिस्सेदारी इसके संयुक्त उद्यम साझेदार, प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स के पास है। 28 जून को ICICI बैंक ने कहा कि उसके बोर्ड ने ICICI प्रूडेंशियल एएमसी में हिस्सेदारी में 2% की अतिरिक्त वृद्धि को मंजूरी दे दी है।

    निजी क्षेत्र के बैंक ने कहा है कि इस खरीद का उपयोग मुख्य रूप से कंपनी द्वारा स्टॉक-आधारित मुआवजा दिए जाने की स्थिति में बैंक की बहुलांश हिस्सेदारी को बनाए रखने के लिए किया जाएगा।

    फरवरी में, बैंक ने ICICI प्रूडेंशियल एएमसी में बहुमत हिस्सेदारी बनाए रखने की अपनी मंशा की घोषणा की, भले ही उसके संयुक्त उद्यम साझेदार ने फंड हाउस में अपनी हिस्सेदारी को लिस्ट करने और आंशिक रूप से विनिवेश करने की योजना बनाई थी।

    कौन से फर्म करेंगे मैनेज

    एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी, आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी, श्रीराम एएमसी और निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट के बाद यह एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने वाली पांचवीं परिसंपत्ति प्रबंधन फर्म होगी।

    इसके अलावा, यह ICICI बैंक, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और ICICI सिक्योरिटीज के बाद ICICI समूह की सूचीबद्ध होने वाली पांचवीं इकाई होगी। ICICI प्रूडेंशियल एएमसी 19 दिसंबर को शेयर बाजार में लिस्ट होगी।

    कंपनी ने कहा कि निर्गम आकार का आधा हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों के लिए, 35% खुदरा निवेशकों के लिए और शेष 15% गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित किया गया है।

    "IPO से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"


    (डिस्क्लेमर: यहां IPO को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

