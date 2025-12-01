अदाणी ग्रुप में LIC का कितना निवेश? संसद में सरकार ने कर दिया साफ
संसद में सरकार ने स्पष्ट किया कि LIC ने मई 2025 में अदाणी पोर्ट्स में 5,000 करोड़ रुपये का निवेश किया। वित्त मंत्रालय LIC को निवेश के लिए निर्देशित नहीं करता; LIC अपने फैसले स्वयं लेती है। 30 सितंबर 2025 तक अदाणी समूह में एलआईसी का कुल निवेश 48,284.62 करोड़ रुपये है।
नई दिल्ली। यदि आप भी सोच रहे थे या जानना चाहते थे कि आखिर LIC ने अदाणी ग्रुप में कितना पैसा लगा रखा है तो यह खबर आपके काम की है। साथ ही क्या सरकार ने इसमें कोई भूमिका निभाई है? संसद का शीतकालीन सत्र आज सोमवार से शुरू हो गया है। ऐसे में संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दिए गए जवाब से अब तस्वीर साफ हो गई है कि LIC की अदाणी ग्रुप में कितना निवेश है?
क्या LIC ने हाल ही में अदाणी ग्रुप में निवेश किया है?
संसद में बताया गया कि LIC ने मई 2025 में अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (APSEZ) के जारी 5,000 करोड़ रुपये के सिक्योर्ड NCDs में निवेश किया है। यह निवेश LIC ने अपनी ड्यू डिलिजेंस और SOPs का पालन करने के बाद किया गया है।
क्या सरकार ने LIC को अदाणी में निवेश करने का निर्देश दिया था?
इस सरकार ने साफ नहीं कहा है। सरकार के जवाब के मुताबिक वित्त मंत्रालय या विभाग (DFS) LIC को निवेश संबंधी कोई निर्देश या सलाह नहीं देता। LIC अपने निवेश फैसले पूरी तरह खुद लेती है और ये फैसले IRDAI, SEBI व RBI के नियमों के अनुसार होते हैं।
ड्यू डिलिजेंस कौन करता है?
LIC के निवेश को कई स्तरों पर जांचा जाता है। जिसमें समवर्ती लेखा परीक्षक (Concurrent auditors), वैधानिक लेखा परीक्षक (Statutory auditors), प्रणाली लेखा परीक्षक (System auditors), आंतरिक सतर्कता दल (Internal vigilance team) शामिल होती है। साथ ही IRDAI समय-समय पर निरीक्षण करता है। सरकार ने यह भी बताया कि LIC के निवेश पर सीधा सरकारी नियंत्रण नहीं है।
LIC का अदाणी ग्रुप में कुल कितना निवेश है?
साल 2007 और 2025 के डेटा की तुलना के आधार पर, मौजूदा स्थिति काफी अलग है। 30 सितंबर 2025 तक अदाणी समूह में LIC का कुल निवेश ₹48,284.62 करोड़ (इक्विटी + डेट) है।
किस अदाणी कंपनियों में LIC की कितनी होल्डिंग है?
|कंपनी का नाम
|
30 सितंबर 2025 तक (रु. करोड़ में)
|इक्विटी बुक वैल्यू
|डेट बुक वैल्यू
|
कुल (इक्विटी + डेट)
|अदाणी एंटरप्राइजेज लि.
|8,470.60
|-
|8,470.60
|अदाणी ग्रीन एनर्जी लि.
|3,486.10
|-
|3,486.10
|अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड लि.
|5,681.10
|9,625.77
|15,306.87
|अदाणी टोटल गैस लिमिटेड
|8,646.82
|-
|8,646.82
|अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लि.
|3,729.68
|-
|3,729.68
|अदाणी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
|-
|-
|-
|अदाणी पावर महाराष्ट्र लि.
|-
|-
|-
|मूल अदाणी ग्रुप कुल योग
|30,014.30
|9,625.77
|39,640.07
|एसीसी लि. **
|2,856.82
|-
|2,856.82
|अंबुजा सीमेंट्स लि.**
|5,787.73
|-
|5,787.73
|अदाणी ग्रुप कुल योग (एसीसी + अंबुजा सहित)
|38,658.85
|9,625.77
|48,284.62
नोट- *ACC और Ambuja को अदाणी समूह ने 2022 में अधिग्रहित किया था, इसलिए ये हाल की एंट्री हैं।
कुल 48,284.62 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी।
|कंपनी का नाम
|
01 अप्रैल 2007 तक (रु. करोड़ में)
|इक्विटी बुक वैल्यू
|डेट बुक वैल्यू
|कुल (इक्विटी + डेट)
|अदाणी एंटरप्राइजेज लि.
|-
|-
|-
|अदाणी ग्रीन एनर्जी लि.
|-
|-
|-
|अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड लि.
|176.44
|16.35
|192.79
|अदाणी टोटल गैस लिमिटेड
|-
|-
|-
|अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लि.
|-
|-
|-
|अदाणी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
|-
|50
|50
|अदाणी पावर महाराष्ट्र लि.
|-
|-
|-
|कुल
|176.44
|66.35
|242.79
|एसीसी लि. *
|1,076.77
|48
|1,124.77
|अंबुजा सीमेंट्स लि.*
|674.04
|-
|674.04
|अदाणी ग्रुप कुल योग (एसीसी + अंबुजा सहित)
|1,927.25
|114.35
|2,041.60
कुल 38,658.85 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी।
क्या LIC ने सभी प्राइवेट कंपनियों की निवेश लिस्ट दी है?
सरकार ने कहा कि सभी कंपनियों की विस्तृत लिस्ट सार्वजनिक करने का नियम (Commercially Prudent) नहीं है, क्योंकि इससे LIC के व्यापारिक हित प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि, टॉप पब्लिक और प्राइवेट कंपनियों में LIC के एक्सपोजर का सारांश संसद के सामने रखा गया है।
LIC का कहना है कि वह मुख्य रूप से NSE और BSE की टॉप 500 कंपनियों में निवेश करता है और निफ्टी 50 कंपनियों में उसका लगभग 46% निवेश है। यानी अदाणी अकेला फोकस नहीं, बल्कि एक बड़े पोर्टफोलियो का हिस्सा है।
30 सितंबर 2025 तक, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में LIC का निवेश
|सेक्टर
|इक्विटी बुक वैल्यू (रु. करोड़)
|डेट बुक वैल्यू (रु. करोड़)
|
कुल निवेश (रु. करोड़)
|पब्लिक
|2,35,469.10
|2,62,695.00
|4,98,164.10
|प्राइवेट
|7,04,024.67
|2,02,046.00
|9,06,070.67
|कुल योग
|9,39,493.77
|4,64,741.00
|14,04,234.77
LIC का टॉप-5 सरकारी कंपनियों मे डेट निवेश
|कंपनी का नाम
|कुल बकाया राशि (रु. करोड़)
|पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
|48,662.98
|इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन
|40,571.04
|रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन
|38,982.80
|नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया
|35,209.00
|स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
|14,614.00
LIC का टॉप-5 प्राइवेट कंपनियों मे डेट निवेश
|कंपनी का नाम
|निवेश (रु. करोड़)
|एचडीएफसी बैंक लि.
|49,149.14
|रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.
|14,012.34
|आईसीआईसीआई बैंक लि.
|13,435.00
|श्रीराम फाइनेंस लि.
|11,075.00
|अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड लि.
|9,625.77
LIC का टॉप-5 सरकारी कंपनी में इक्विटी निवेश
|कंपनी का नाम
|इक्विटी बुक वैल्यू (रु. करोड़)
|स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
|26,872.98
|कोल इंडिया लिमिटेड
|21,860.75
|ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लि.
|21,179.46
|पंजाब नेशनल बैंक
|9,231.35
|जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
|7,628.17
प्राइवेट सेक्टर में LIC के टॉप-5 इक्विटी निवेश
|कंपनी का नाम
|इक्विटी बुक वैल्यू (रु. करोड़)
|रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
|40,901.38
|इंफोसिस लिमिटेड
|38,846.33
|टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड
|31,926.89
|एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
|31,664.69
|हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड
|30,133.49
