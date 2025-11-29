अदाणी ग्रुप का बड़ा प्लान, गूगल डेटा सेंटर में करेगा 45000 करोड़ रुपये का निवेश; AI की ओर भाग रहीं कंपनियां

नई दिल्ली। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक, गौतम अदाणी दक्षिण भारत में गूगल के नए AI हब को सपोर्ट करने के लिए $5 बिलियन का निवेश करना चाहते हैं।चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जुगेशिंदर सिंह के मुताबिक, अरबपति गौतम अदाणी की लीडरशिप वाली भारतीय कंपनी, दक्षिण भारत में Google के आने वाले AI इंफ्रास्ट्रक्चर हब में $5 बिलियन तक इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस इन्वेस्टमेंट के आंकड़े की पुष्टि अदाणी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जुगेशिंदर सिंह ने इस हफ्ते मुंबई में हुए एक प्रेस इवेंट के दौरान की। उन्होंने कहा कि फाइनल डिटेल्स अभी तय हो रही हैं, लेकिन कमिटमेंट पक्का है। अल्फाबेट इंक के साथ पार्टनरशिप यह प्रोजेक्ट अल्फाबेट इंक. के साथ पार्टनरशिप में बनाया जा रहा है। सिंह ने यह नहीं बताया कि कैपिटल का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि यह हब भारत का अब तक का सबसे बड़ा AI डेटा कैंपस होगा।

सिंह ने साफ किया कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अलग-अलग सेक्टर्स में बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। यह घोषणा भारत के डेटा सेंटर स्पेस में इसी तरह की मेगा-डील्स के बाद हुई है, जो सभी ग्लोबल AI सर्विसेज के लिए बैक-एंड बनाने की होड़ में हैं।

यह अनाउंसमेंट ग्लोबल ट्रेंड को दिखाता है जहां सरकारें और बड़ी कंपनियां AI हार्डवेयर की रेस में खरबों डॉलर खर्च कर रही हैं, जो पहले कभी नहीं हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जॉइंट वेंचर, डिजिटल कनेक्शन ने इस हफ़्ते विशाखापत्तनम में डेटा सेंटर बनाने के लिए $11 बिलियन का इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया, जबकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने पिछले हफ्ते अपनी कोशिशों को तेज करने के लिए TPG इंक. से $1 बिलियन हासिल किए।

रिलायंस, टाटा और OpenAI का टारगेट आंध्र प्रदेश है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कन्फर्म किया था कि उसने विशाखापत्तनम में अपने डेटा सेंटर प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए अपनी यूनिट डिजिटल कनेक्शन के जरिए $11 बिलियन का एग्रीमेंट साइन किया है।

यह डील टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को अपने डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर लक्ष्यों को तेजी से पूरा करने के लिए TPG Inc. से $1 बिलियन की मदद मिलने के ठीक बाद हुई। ये सभी आंध्र प्रदेश जा रहे हैं। CBRE ग्रुप का अनुमान है कि भारत का कुल डेटा सेंटर मार्केट 2027 तक $100 बिलियन से ज्यादा हो सकता है, और दक्षिण-पूर्वी तट पर बसा यह शहर अचानक नए डेवलपमेंट के लिए एक मैग्नेट बन गया है। Google, Amazon और OpenAI सभी उस लहर का हिस्सा हैं।