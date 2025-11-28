अदाणी विल्मर के बाद एक और बड़ी डील, Gautam Adani ने इस कंपनी में बेच दी पूरी हिस्सेदारी; क्यों उठाया ऐसा कदम?

नई दिल्ली| देश के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अदाणी (Gautam Adani) के ग्रुप ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। अदाणी विल्मर में हिस्सेदारी बेचने के बाद अब अदाणी समूह ने एक और बड़ी डील की है। अदाणी इंटरप्राइसेज लिमिटेड (Adani Enterprises Limited) की सहायक कंपनियों ने पीटी अदाणी ग्बोबल- इंडोनेशिया (PT Adani Global Indonesia) में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को भेजी सूचना में बताया कि यह डील आधिकारिक रूप से पूरी हो चुकी है और अब पीटी अदाणी ग्लोबल और उसकी सब्सिडियरीज, अदाणी समूह की स्टेप-डाउन सब्सिडियरी नहीं रहेंगी।

कंपनी ने यह जानकारी शेयर बाजार को भेजे डॉक्यूमेंट्स के जरिए दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह सौदा अदाणी की दो विदेशी कंपनियों- अदाणी ग्लोबल लिमिटेड (मॉरीशस), और अदाणी ग्लोबल पीटीई लिमिटेड (सिंगापुर) के जरिए पूरा किया गया है। इस डील की पहली जानकारी पहले ही 6 नवंबर 2025 को शेयर बाजार को भेज दी गई थी, लेकिन अब लेन-देन पूरा हो गया है और कंपनी ने इसे कंफर्म कर दिया है।