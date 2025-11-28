Language
    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 06:35 PM (IST)

    गौतम अदाणी के समूह ने अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा पीटी अदाणी ग्लोबल- इंडोनेशिया में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। यह सौदा अदाणी की दो विदेशी कंपनियों के माध्यम से पूरा हुआ। अडानी विल्मर में हिस्सेदारी घटाने के बाद, इस कदम से अदाणी समूह के व्यवसाय को नया रूप देने की उम्मीद है, जिसमें मुख्य कारोबार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बाजार में इस डील को लेकर चर्चा है।

    अदाणी विल्मर के बाद एक और बड़ी डील, Gautam Adani ने इस कंपनी में बेच दी पूरी हिस्सेदारी; क्यों उठाया ऐसा कदम?

    नई दिल्ली| देश के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अदाणी (Gautam Adani) के ग्रुप ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। अदाणी विल्मर में हिस्सेदारी बेचने के बाद अब अदाणी समूह ने एक और बड़ी डील की है। अदाणी इंटरप्राइसेज लिमिटेड (Adani Enterprises Limited) की सहायक कंपनियों ने पीटी अदाणी ग्बोबल- इंडोनेशिया (PT Adani Global Indonesia) में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को भेजी सूचना में बताया कि यह डील आधिकारिक रूप से पूरी हो चुकी है और अब पीटी अदाणी ग्लोबल और उसकी सब्सिडियरीज, अदाणी समूह की स्टेप-डाउन सब्सिडियरी नहीं रहेंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कंपनी ने यह जानकारी शेयर बाजार को भेजे डॉक्यूमेंट्स के जरिए दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह सौदा अदाणी की दो विदेशी कंपनियों- अदाणी ग्लोबल लिमिटेड (मॉरीशस), और अदाणी ग्लोबल पीटीई लिमिटेड (सिंगापुर) के जरिए पूरा किया गया है। इस डील की पहली जानकारी पहले ही 6 नवंबर 2025 को शेयर बाजार को भेज दी गई थी, लेकिन अब लेन-देन पूरा हो गया है और कंपनी ने इसे कंफर्म कर दिया है।

    यह कदम क्यों चर्चा में?

    हाल ही में अदाणी ने अदाणी विल्मर में अपनी हिस्सेदारी घटाई थी, और अब पीटी अदाणी ग्लोबल (PT Adani Global) से पूरी तरह बाहर निकल गया है। इसके बाद माना जा रहा है कि अदाणी समूह अपने बिजनेस को नया रूप दे रहा है और जिन कंपनियों में जरूरी समझता है, वहीं आगे निवेश करेगा।

    पीटी अदाणी ग्लोबल इंडोनेशिया में रिसोर्स और ट्रेडिंग जैसे काम देखती थी। हिस्सेदारी बेचने के बाद अब ये सभी यूनिट्स अदाणी एंटरप्राइज़ेस से अलग हो चुकी हैं।

    कंपनी ने क्या कहा?

    कंपनी में दस्तावेजों में लिखा है कि,

    "हमारी दोनों विदेशी सहायक कंपनियों ने पीटी अदाणी ग्लोबल में पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। अब यह कंपनी और उसकी सब्सिडियरीज, अदाणी इंटरप्राइजेज की स्टेप डाइन सब्सिडियरीज नहीं रहेंगी।"

    इस डील के बाद बाजार में यह चर्चा है कि अदाणी ग्रुप अब अपने मुख्य कारोबार पर ज्यादा ध्यान लगाएगा। आने वाले समय में समूह किस नई दिशा में आगे बढ़ता है, इस पर निवेशकों की निगाहें रहेंगी।

