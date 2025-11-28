अब पायलटों को ट्रेंड करेंगे गौतम अदाणी! ट्रेनिंग कंपनी FSTC की 72% हिस्सेदारी खरीदेंगे, कितना करेंगे निवेश?
Adani Group Acquires FSTC: अदाणी समूह ने फ्लाइट सिम्युलेशन टेक्निक सेंटर (FSTC) की 72.8% हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। यह सौदा अदाणी डिफेंस सिस्टम्स और हॉरिजन एयरो सॉल्यूशन के बीच हुआ है। एफएसटीसी भारत की अग्रणी पायलट प्रशिक्षण कंपनियों में से एक है। इस अधिग्रहण से अदाणी समूह का विमानन सेवा कारोबार और मजबूत होगा और पायलटों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।
Adani Group Acquires FSTC: अदाणी समूह ने बड़ा फैसला लिया है। वह पायलट ट्रेनिंग से जुड़ी कंपनी फ्लाइट सिम्युलेशन टेक्निक सेंटर (FSTC) की 72.8 प्रतिशत हिस्सेदारी को 820 करोड़ रुपए में खरीदने जा रहा है। इस बात की पुष्टि कंपनी ने गुरुवार को की। अधिग्रहण के लिए सौदा उनकी सब्सिडियरी कंपनी अदाणी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ADSTL) और हॉरिजोन एयरो सॉल्यूशन लिमिटेड (HASL) के बीच हुआ है। HASL में ADSTL की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है, बाकी हिस्सेदारी प्राइम एयरो सर्विसेज के पास थी।
हरियाणा के भिवानी और नारनौल में है ट्रेनिंग सेंटर
इसके साथ ही अदाणी समूह ने बताया कि यह सौदा FSTC के कुल व्यावसायिक मूल्य यानी इंटरप्राइस वैल्यू 820 करोड़ रुपए के आधार पर तय हुआ है। FSTC भारत की अग्रणी पायलट-प्रशिक्षण कंपनियों में से एक है। इसके अंतर्गत 11 उच्च-स्तरीय फुल-फ्लाइट सिम्यूलेटर और 17 प्रशिक्षण विमान मौजूद हैं। FSTC के सिम्युलेशन केंद्र गुरुग्राम और हैदराबाद में हैं, जबकि प्रशिक्षण स्कूल हरियाणा के भिवानी और नारनौल इलाकों में स्थित हैं।
अदाणी समूह का कहना है कि इस अधिग्रहण से उसका विमानन सेवा कारोबार पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। समूह पहले से ही देश के कई हवाईअड्डों का प्रबंधन करता है और विमान रखरखाव तथा मरम्मत के क्षेत्र में भी काम कर रहा है।
'देश में कई गुना बढ़ने वाली है पायलटों की मांग'
ADSTL के सीईओ आशीष राजवंशी का कहना है कि, "यह अधिग्रहण हमारा एकीकृत विमानन सेवा मंच तैयार करने की रणनीति का अगला कदम है। आने वाले वर्षों में भारतीय एयरलाइन्स 1,500 से ज्यादा विमान जोड़ने वाली हैं। ऐसे में प्रमाणित पायलटों की मांग कई गुना बढ़ेगी।" यह सौदा उस प्राइवेट कंपनी से किया गया है, जो FSTC और उसकी सब्सिडियरी कंपनियों का मालिक है, साथ ही इसके पुराने शेयरधारकों ने भी इस में हिस्सेदारी बेची है।
इस कदम के साथ, अदाणी समूह अब सिर्फ एयरपोर्ट संचालन या विमान रखरखाव तक सीमित नहीं रहेगा, वह पायलट प्रशिक्षण से लेकर पूरे विमानन चक्र में सक्रिय हो जाएगा। इससे देश में पायलट की भारी मांग पूरी करने में मदद मिलेगी और निजी विमानन सेक्टर को नई ताकत मिलेगी।
