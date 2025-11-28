अब पायलटों को ट्रेंड करेंगे गौतम अदाणी! ट्रेनिंग कंपनी FSTC की 72% हिस्सेदारी खरीदेंगे, कितना करेंगे निवेश?

Adani Group Acquires FSTC: अदाणी समूह ने बड़ा फैसला लिया है। वह पायलट ट्रेनिंग से जुड़ी कंपनी फ्लाइट सिम्युलेशन टेक्निक सेंटर (FSTC) की 72.8 प्रतिशत हिस्सेदारी को 820 करोड़ रुपए में खरीदने जा रहा है। इस बात की पुष्टि कंपनी ने गुरुवार को की। अधिग्रहण के लिए सौदा उनकी सब्सिडियरी कंपनी अदाणी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ADSTL) और हॉरिजोन एयरो सॉल्यूशन लिमिटेड (HASL) के बीच हुआ है। HASL में ADSTL की 50 प्रतिशत हिस्सेदारी है, बाकी हिस्सेदारी प्राइम एयरो सर्विसेज के पास थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हरियाणा के भिवानी और नारनौल में है ट्रेनिंग सेंटर इसके साथ ही अदाणी समूह ने बताया कि यह सौदा FSTC के कुल व्यावसायिक मूल्य यानी इंटरप्राइस वैल्यू 820 करोड़ रुपए के आधार पर तय हुआ है। FSTC भारत की अग्रणी पायलट-प्रशिक्षण कंपनियों में से एक है। इसके अंतर्गत 11 उच्च-स्तरीय फुल-फ्लाइट सिम्यूलेटर और 17 प्रशिक्षण विमान मौजूद हैं। FSTC के सिम्युलेशन केंद्र गुरुग्राम और हैदराबाद में हैं, जबकि प्रशिक्षण स्कूल हरियाणा के भिवानी और नारनौल इलाकों में स्थित हैं।

अदाणी समूह का कहना है कि इस अधिग्रहण से उसका विमानन सेवा कारोबार पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। समूह पहले से ही देश के कई हवाईअड्डों का प्रबंधन करता है और विमान रखरखाव तथा मरम्मत के क्षेत्र में भी काम कर रहा है।