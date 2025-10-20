HDFC Bank Share दीपावली पर चमके, 52 वीक हाई पर पहुंचे; 10 ब्रोकरेज फर्म ने कहा- खरीद लो, यहां तक जाएगा भाव
HDFC Bank Share: दीपावली के दिन शेयर बाजार में एचडीएफसी बैंक के शेयरों में उछाल आया और इसने 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर छू लिया। बैंक ने वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए, जिससे निवेशकों का उत्साह बढ़ा है। कई ब्रोकरेज फर्मों ने भी शेयरों के लिए अपनी 'खरीदें' रेटिंग बरकरार रखी है और HDFC Bank Share का टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है।
नई दिल्ली। HDFC Bank Share: आज सोमवार का दिन है और तारीख 20 अक्टूबर है। भले ही देश के अधिकतर हिस्सों में दिवाली मनाई जा रही है। लेकिन आज भारत के शेयर बाजार NSE और BSE में ट्रेडिंग जारी है। यानी मार्केट ओपन है। और आज का दिन एचडीएफसी बैंक के निवेशकों के लिए खुशी वाला दिन रहा। इसके शेयर की कीमतें 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई।
शनिवार को HDFC Bank के वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के नतीजे आए थे। नतीजे बेहद शानदार रहे थे। दूसरी तिमाही के नतीजों की घोषणा के बाद, एचडीएफसी बैंक के शेयर बीएसई पर 1.74% बढ़कर ₹1,020.00 प्रति शेयर के नए उच्च स्तर पर पहुंच गए। हालांकि, इस खबर को लिखते वक्त इसके शेयर 0.22% गिरकर 1,000.30 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं।
भारत के सबसे बड़े निजी ऋणदाता, एचडीएफसी बैंक ने वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में 10.8% की वृद्धि के साथ ₹18,641.28 करोड़ का एकल शुद्ध लाभ दर्ज किया। पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में बैंक ने ₹16,820.97 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया था। वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में बैंक की शुद्ध ब्याज आय साल-दर-साल (YoY) ₹30,114 करोड़ से 4.8% बढ़कर ₹31,551.5 करोड़ हो गई। कोर शुद्ध ब्याज मार्जिन 3.27% रहा, जबकि 30 जून 2025 को समाप्त पिछली तिमाही में यह 3.35% था।
HDFC Bank के शेयरों का कई ब्रोकरेज फर्म ने बढ़ाया टारगेट प्राइस
दूसरी तिमाही के नतीजे आने के बाद कई ब्रोकरेज फर्म ने एचडीएफसी बैंक के शेयरों की बॉय की रेटिंग को बरकरार रखते हुए इसका टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है। तिमाही नतीजों के बाद, कम से कम 10 ब्रोकरेज फर्मों ने एचडीएफसी बैंक के लिए अपने मूल्य लक्ष्य बढ़ा दिए हैं। 38 ब्रोकरेज फर्मों ने इस शेयर को औसतन "खरीदें" रेटिंग दी है, जिसका औसत मूल्य लक्ष्य 1,150 रुपये (HDFC Bank Target Price) है।
एमके ग्लोबल ने स्टॉक पर 'खरीदें' रेटिंग बरकरार रखी और एचडीएफसी बैंक के शेयर मूल्य लक्ष्य को ~ 7% बढ़ाकर ₹1,225 प्रति शेयर कर दिया, स्टैंडअलोन बैंक का मूल्यांकन 2.6x सितंबर-27ई एबीवी और सहायक कंपनी का मूल्यांकन ₹130 प्रति शेयर किया।
नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के विश्लेषकों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि तीसरी तिमाही से एनआईएम में सुधार होगा, उन्होंने बैंक की "बेहतर" परिसंपत्ति गुणवत्ता और मजबूत कोर आय को प्रमुख सकारात्मक कारक बताया। इसने स्टॉक पर 'खरीदें' कॉल को बरकरार रखा और एचडीएफसी बैंक के शेयर मूल्य लक्ष्य को पहले के ₹1,135 से बढ़ाकर ₹1,170 कर दिया।
मैक्वेरी ने एक नोट में कहा कि एनआईएम में सुधार और निरंतर ऋण वृद्धि स्टॉक की संभावित पुनः रेटिंग के लिए प्रमुख चालक बने हुए हैं।
कैसे रहा है HDFC Bank के शेयरों का हाल?
HDFC Bank Share की कीमत में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है। बैंकिंग शेयर एक महीने में 5% और छह महीनों में 6% से ज़्यादा चढ़ा है। साल-दर-साल (YTD) आधार पर, एचडीएफसी बैंक के शेयर की कीमत में 14% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि दो सालों में इसमें 33% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 सालों में एचडीएफसी बैंक के शेयर 66% से अधिक चढ़े हैं।
