    ₹1020 के रिकॉर्ड लेवल पर HDFC Bank के शेयर, और कितना बढ़ सकता है भाव, खरीदने से पहले देखें ब्रोकरेज के टारगेट

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 06:10 PM (IST)

    HDFC Bank Share Target Price: FY26 की दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद एचडीएफसी बैंक के शेयरों ने 20 अक्तूबर को ऑल टाइम हाई लगा दिया और 1020 रुपये का स्तर छू लिया। इस रिजल्ट के बाद कई ब्रोकरेज हाउसेज ने शेयरों पर अपने टारगेट प्राइस बढ़ा दिए हैं और बाय रेटिंग दी है।

    Q2 नतीजों के बाद एचडीएफसी बैंक के शेयरों में तेजी आई।

    नई दिल्ली। मार्केट कैप के लिहाज से देश के सबसे बड़े बैंक, एचडीएफसी बैंक के शेयरों (HDFC Bank Share Price) ने 20 अक्तूबर को ऑल टाइम हाई लगा दिया और 1020 रुपये का स्तर छू लिया। प्राइवेट बैंक के शेयरों में यह तेजी सितंबर तिमाही के उम्मीद से बेहतर नतीजों के बाद आई है, जिसमें बैंक ने स्थिर लोन ग्रोथ और हायर ट्रेडिंग इनकम से अच्छी आय अर्जित की। एचडीएफसी बैंक ने 18 अक्तूबर को FY26 की दूसरी तिमाही की नतीजे जारी किए थे।

    इसके बाद 20 अक्टूबर को एनएसई पर कंपनी का शेयर 1.74 प्रतिशत बढ़कर 1,020 रुपये पर पहुंच गया। पिछले चार सत्रों में इसमें 3 प्रतिशत से ज़्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। इसके साथ ही इस बैंक का बाजार पूंजीकरण 15,45,050.35 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, 21 अक्तूबर को मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान एचडीएफसी बैंक के शेयर 1008 रुपये पर बंद हुए। देशी-विदेशी ब्रोकरेज फर्म ने एचडीएफसी बैंक के शेयरों पर खरीदारी की सलाह दी है।

    ब्रोकरेज ने बढ़ाए टारगेट प्राइस

    Q2 रिजल्ट के बाद एचडीएफसी बैंक के शेयरों पर कई ब्रोकरेज फर्म ने अपने टारगेट प्राइस बढ़ा दिए हैं, जबकि 38 ब्रोकरेज फर्म ने इस शेयर को "Buy" रेटिंग दी है, और इनका एवरेज टारगेट प्राइस 1150 रुपये है।

    ब्रोकरेज फर्म एलारा ने एचडीएफसी बैंक पर 1,147 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ 'एक्युमुलेट' रेटिंग बरकरार रखी है। वहीं, मॉर्गन स्टेनली ने भी एचडीएफसी बैंक पर 1,225 रुपये के टारगेट के साथ 'ओवरवेट' रेटिंग बरकरार रखी है।

    उधर, नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने बैंक की "बेहतर" एसेट क्वालिटी गुणवत्ता और मज़बूत कोर इनकम को अहम पहलू माना और कहा कि उन्हें तीसरी तिमाही से NIM में सुधार की उम्मीद है। वहीं, मैक्वेरी ने अपने नोट में कहा कि एनआईएम में सुधार और निरंतर लोन ग्रोथ बैंक के लिए बेहतर संकेत है।

     (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)