50% गिर गया HDFC AMC के शेयरों का भाव, फिर भी निवेशकों को नहीं हुआ एक पैसे का नुकसान, ऐसा क्यों
HDFC AMC के शेयर मंगलवार को 5,336.50 रुपये पर बंद हुए थे और बुधवार को 50% घटकर 2682 रुपये पर खुले। दरअसल, कंपनी के स्टॉक्स में यह गिरावट बोनस इश्यू के चलते आई है, जिसके लिए कंपनी ने 26 नवंबर रिकॉर्ड डेट तय की थी।
नई दिल्ली। देश के सबसे बड़े बैंकिंग और फाइनेंशियल समूह HDFC ग्रुप की एक कंपनी के शेयर 50 फीसदी की गिरावट दिखा रहे हैं। दरअसल, HDFC AMC के शेयरों में यह गिरावट बोनस इश्यू (Bonus Issue) के चलते आई है, जिसके ऐलान कंपनी ने किया था। इसके साथ ही शेयरधारकों को एक बदले दो स्टॉक मिलेंगे, इसलिए शेयरों का भाव घटकर आधा हो गया है। एचडीएफसी एएमसी के शेयर मंगलवार को 5,336.50 रुपये पर बंद हुए थे और बुधवार को 50% घटकर 2682 रुपये पर खुले।
क्या होता है बोनस इश्यू?
शेयरों के बोनस इश्यू का मतलब है कि पात्र शेयरधारकों को रिकॉर्ड डेट पर कंपनी के प्रत्येक शेयर के बदले एक या एक से अधिक बोनस शेयर मिलेंगे। हर कंपनी बोनस इश्यू का रेशियो अलग-अलग रखती है। बोनस इश्यू मूलतः कंपनी द्वारा दिए जाने वाले मुफ़्त शेयर होते हैं। बोनस इश्यू से शेयरों का प्राइस कम होता है और यह अन्य निवेशकों के लिए किफायती हो जाते हैं, जिससे खरीदारी बढ़ती है।
एचडीएफसी एएमसी ने बोनस इश्यू के लिए शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण के लिए 26 नवंबर रिकॉर्ड डेट तय की थी। इसका अर्थ है कि बोनस शेयर उन शेयरधारकों को दिए जाएँगे जिनके पास 26 नवंबर तक कंपनी के शेयर हैं।
बेहतर रहे कंपनी के Q2 रिजल्ट
कंपनी ने इस साल 15 अक्टूबर को अपने Q2 परिणाम जारी करते समय अपने बोनस इश्यू का ऐलान किया था। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के लिए 718.43 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हासिल किया। यह पिछले वर्ष की समान अवधि में दर्ज 576.61 करोड़ रुपये के मुनाफे से लगभग 25 प्रतिशत की साल-दर-साल (YoY) वृद्धि दर्शाता है।
