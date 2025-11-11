दो साल में 10 हजार के बने 17 लाख रुपये, अब दे रही 1 के बदले 5 बोनस शेयर, इस तारीख से पहले खरीदना होगा शेयर
ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल (Autoriders International Share) नाम के एक माइक्रो-कैप कंपनी ने निवेशकों को जबर्दस्त रिटर्न दिया है, जहां एक साल में 10 हजार रुपये का निवेश 3.25 लाख रुपये में बदल गया। कंपनी 5:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी कर रही है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 18 नवंबर है। कंपनी के शेयरों में आज 2% की बढ़ोतरी हुई। ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल कार रेंटल सेवाएं प्रदान करती है और इसने 2 सालों में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।
नई दिल्ली। हम आपको एक ऐसी माइक्रोकैप कंपनी के बारे में बता रहे हैं जिसने रिटर्न से निवेशकों की झोली भर दी है। इस स्टॉक ने एक साल में ही 10 हजार रुपये के निवेश को 3.25 लाख रुपये बना दिए।
इस कंपनी का नाम ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल (Autoriders International Share) है। कंपनी के बोर्ड ने 5:1 के अनुपात में बोनस शेयर की घोषणा की है। यानी एक शेयर के बदले 5 शेयर मिलेंगे। कंपनी ने 10 रुपये प्रति शेयर के प्रत्येक 1 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर के लिए 10 रुपये प्रति शेयर के 5 बोनस इक्विटी शेयर के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने को मंजूरी दे दी है। इसकी रिकॉर्ड डेट 18 नवंबर तय किया है। आज के कारोबारी सत्र में ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल शेयरों में 2 फीसदी तक की बढ़ोतरी देखने को मिली।
इस कंपनी का मार्केट कैप 295.15 करोड़ रुपये है। ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर 5,087.60 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे, जो पिछले बंद भाव 4,989.35 रुपये प्रति शेयर की तुलना में लगभग 1.97 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।
ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल के कैसे रहे तिमाही नतीजे
कंपनी का वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट 11% घटकर 2.39 करोड़ रुपये रह गया, जो बढ़ती लागत या मार्जिन दबाव का संकेत देता है। बिक्री में सुधार के बावजूद, लाभ में थोड़ी गिरावट आई। इसके अलावा, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) स्थिर परफॉर्मेंस को दिखा रहा है, जो हाल की तिमाहियों में औसतन लगभग 27-30% रहा है।
ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, बैंगलोर और वडोदरा जैसे प्रमुख शहरों में कार रेंटल सेवाएं दे रही है। कंपनी कॉर्पोरेट और अवकाश यात्रियों के लिए आराम, विश्वसनीयता और सुविधा पर केंद्रित, परेशानी मुक्त मोबिलिटी समाधान प्रदान करती है।
ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल लिमिटेड भारत में कार रेंटल, लीजिंग और फ्लीट मैनेजमेंट सेवाओं की दिग्गज कंपनी है। सुविधा और विश्वसनीयता पर केंद्रित, यह कंपनी कॉर्पोरेट ग्राहकों, सरकारी निकायों और पर्यटकों को सेवा प्रदान करती है और अपने राष्ट्रव्यापी नेटवर्क और आधुनिक वाहन बेड़े के माध्यम से प्रमुख शहरों में ड्राइवर-चालित और सेल्फ-ड्राइव कारें प्रदान करती है।
2 साल में मल्टीबैगर 16 हजार फीसदी रिटर्न
ऑटोराइडर्स इंटरनेशनल का शेयर दिसंबर, 2023 में 30 रुपये पर था, आज इसका शेयर 5087 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। यानी 2 साल में इसने 16,819 फीसदी का रिटर्न दिया है। यदि आप इस शेयर में 2 साल पहले 10 हजार रुपये लगाते तो वह आज 16,81,900 रुपये हो जाते। इसके शेयर ने 1 साल में 3294 फीसदी का रिटर्न दिया है। 6 महीनों में यह 1285 फीसदी तक उछला है। 3 महीने में 325 फीसदी तक का रिटर्न दिया है।
