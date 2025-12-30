IPO News: गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी ने लिस्टिंग पर कराया प्रॉफिट, इतने प्रीमियम पर हुई शुरुआत
गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी (Gujarat Kidney and Super SpecialityIPO Listing) के शेयर आज शेयर बाजार में प्रीमियम के साथ लिस्ट हुए। BSE पर यह 114 रु ...और पढ़ें
नई दिल्ली। आज शेयर बाजार में गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी (Gujarat Kidney and Super Speciality IPO Listing) की लिस्टिंग हो गयी है। BSE पर इसकी लिस्टिंग 114 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले 6.75 रुपये या 5.92 फीसदी के प्रीमियम के साथ 120.75 रुपये पर हुई है। वहीं NSE पर शेयर की लिस्टिंग 6 रुपये या 5.26 फीसदी प्रीमियम के साथ 120 रुपये पर हुई है।
लिस्टिंग के बाद फिसला शेयर
प्रीमियम पर लिस्टिंग के बाद गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी के शेयर में गिरावट आई है। करीब पौने 11 बजे ये लिस्टिंग प्राइस से 5.80 रुपये या 4.80 फीसदी गिरकर 114.95 रुपये पर आ गया है।
कितना मिला था सब्सक्रिप्शन?
गुजरात किडनी के आईपीओ को 5.21 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था, जो कि 22 से 24 दिसंबर तक के लिए खुला था। आईपीओ का साइज 251 करोड़ रुपये था। गुजरात किडनी के शेयर की लिस्टिंग ग्रे मार्केट की उम्मीदों से बेहतर रही, जिससे कंपनी के शेयर की फ्लैट लिस्टिंग का संकेत मिल रहा था।
आईपीओ फंड का क्या होगा?
नए इश्यू से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल अहमदाबाद में पारेख्स हॉस्पिटल की प्रस्तावित खरीदारी और अश्विनी मेडिकल सेंटर को खरीदने के लिए पेमेंट करने में किया जाएगा। आईपीओ में रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स (RIIs) ने सबसे ज्यादा डिमांड दिखाई, उनके हिस्से को 19.04 गुना सब्सक्राइब किया गया। नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व कोटा 5.73 गुना सब्सक्राइब हुआ, जबकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) सेगमेंट 1.06 गुना सब्सक्राइब हुआ।
