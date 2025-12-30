IPO News: गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी ने लिस्टिंग पर कराया प्रॉफिट, इतने प्रीमियम पर हुई शुरुआत

नई दिल्ली। आज शेयर बाजार में गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी (Gujarat Kidney and Super Speciality IPO Listing) की लिस्टिंग हो गयी है। BSE पर इसकी लिस्टिंग 114 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले 6.75 रुपये या 5.92 फीसदी के प्रीमियम के साथ 120.75 रुपये पर हुई है। वहीं NSE पर शेयर की लिस्टिंग 6 रुपये या 5.26 फीसदी प्रीमियम के साथ 120 रुपये पर हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लिस्टिंग के बाद फिसला शेयर प्रीमियम पर लिस्टिंग के बाद गुजरात किडनी एंड सुपर स्पेशलिटी के शेयर में गिरावट आई है। करीब पौने 11 बजे ये लिस्टिंग प्राइस से 5.80 रुपये या 4.80 फीसदी गिरकर 114.95 रुपये पर आ गया है।

कितना मिला था सब्सक्रिप्शन? गुजरात किडनी के आईपीओ को 5.21 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था, जो कि 22 से 24 दिसंबर तक के लिए खुला था। आईपीओ का साइज 251 करोड़ रुपये था। गुजरात किडनी के शेयर की लिस्टिंग ग्रे मार्केट की उम्मीदों से बेहतर रही, जिससे कंपनी के शेयर की फ्लैट लिस्टिंग का संकेत मिल रहा था।