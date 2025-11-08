Groww IPO: ग्रे मार्केट में नहीं चल रहा ग्रो का जादू, GMP फुस्स; 10 नवंबर को होगा अलॉटमेंट; ऐसे कर सकते हैं चेक

नई दिल्ली। पॉपुलर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म Groww की पेरेंट कंपनी, बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स, सोमवार को अपने ₹6,632 करोड़ के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के लिए शेयर अलॉटमेंट को फाइनल करने वाली है। बिडिंग प्रोसेस के दौरान इन्वेस्टर्स से इस इश्यू को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अलॉटमेंट से पहले ग्रो का जीएमपी फुस्स दिख रहा है। आइए जानते हैं कि इसका जीएमपी कितना है और अलॉटमेंट का स्टेटस कैसे चेक करें।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्रोव IPO का सब्सक्रिप्शन स्टेटस शुक्रवार, 7 नवंबर को शेयर बिक्री के आखिरी दिन 17.60 गुना रहा। BSE से मिली जानकारी के अनुसार, ₹6,632 करोड़ के ग्रो IPO को 6,41,87,00,400 शेयरों के लिए बोलियां मिलीं, जो उपलब्ध 36,47,76,528 शेयरों से ज्यादा थीं।

Groww का GMP कितना? ग्रोव IPO का 8 नवंबर की सुबह का GMP ₹5 है। यानी आज की जीएमपी के अनुसार ग्रो अपने बेस प्राइस से 5 रुपये अधिक पर लिस्ट होगा। हालांकि, इस खबर को लिखते वक्त तक ₹4.2 है। यानी 4.20% फीसदी इसका जीएमपी है।

IPO की कीमत 95 रुपये से 100 रुपये प्रति शेयर के बीच तय की गई थी। इन्वेस्टर्स को 150 शेयरों के एक लॉट के लिए अप्लाई करना था। इसका मतलब है कि प्राइस बैंड के ऊपरी सिरे पर कम से कम 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन इस समय ग्रो का जीएमपी फुस्स दिख रहा है।

BSE पर Groww IPO अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक करें? ऑफिशियल BSE वेबसाइट पर अलॉटमेंट सेक्शन में जाएं - Groww IPO अलॉटमेंट स्टेटस ऑनलाइन https://www.bseindia.com/investors/appli_check.aspx पर चेक किया जा सकता है 'इश्यू टाइप' कैटेगरी के तहत 'इक्विटी' चुनें। 'इश्यू नेम' के तहत ड्रॉप-डाउन मेनू से, उस IPO को चुनें जिसमें आपकी दिलचस्पी है। अपना पैन या एप्लीकेशन नंबर डालें। अपनी पहचान वेरिफ़ाई करने के लिए 'मैं रोबोट नहीं हूं' पर क्लिक करें, और फिर 'सबमिट' बटन दबाएं। NSE पर Groww IPO अलॉटमेंट स्टेटस कैसे चेक करें? NSE वेबसाइट पर Groww IPO अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के ऑफिशियल पेज पर जाएं -https://www.nseindia.com/invest/check-trades-bids-verify-ipo-bids NSE साइट पर रजिस्टर करने के लिए, 'यहां साइन अप करने के लिए क्लिक करें' लिंक पर क्लिक करें और अपना PAN दें। अपना यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉग इन करें। जो नया पेज दिखेगा, उस पर अपना IPO अलॉटमेंट स्टेटस वेरीफाई करें। यह भी पढ़ें- 15 साल तक कर ली प्राइवेट नौकरी तो इतनी मिलेगी पेंशन, EPFO का कैलकुलेशन समझें