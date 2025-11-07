Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Groww IPO में निवेश का आखिरी दिन, GMP में आई जोरदार गिरावट; यहां जानें प्राइस बैंड से लेकर हर एक जानकारी

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 03:10 PM (IST)

    ग्रो आईपीओ (Groww IPO) में निवेशक खास रुचि दिखा रहे हैं। निवेशक कई महीने से इस आईपीओ (IPO News) का इंतजार कर रहे थे। आज इस आईपीओ में निवेश करने का आखिरी दिन है। आखिरी दिन इसके जीएमपी (Groww IPO GMP Today) में में ताबड़तोड़ गिरावट देखी गई है। आइए इस आईपीओ के बारे में डिटेल में जानते हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। ग्रो आईपीओ (Groww IPO) निवेशकों के बीच काफी पॉपुलर है। निवेशक महीनों से इस आईपीओ (IPO News) का इंतजार कर रहे थे। रिटेल निवेशकों की इस आईपीओ  के प्रति खास रुचि देखी जा रही है। पहले दिन ही इसका रिटेल सब्सक्रिप्शन 1.91 गुना हो गया था। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आईपीओ के आखिरी दिन इसके जीएमपी (Groww IPO GMP Today) में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 32 फीसदी से ज्यादा फिसला है। ग्रे मार्केट में इसके प्रीमियम ने अब तक 16.70 रुपये प्रति शेयर का हाई रिकॉर्ड बनाया है। वहीं अभी इसका प्रीमियम अपने लो पर है। ग्रो आईपीओ का जीएमपी अभी 5.5 रुपये चल रहा है। 

    अब बात करते हैं कि इस आईपीओ को पहले, दूसरे और तीसरे दिन अब तक कितना सब्सक्रिप्शन मिला?

    कितना मिला सब्सक्रिप्शन?

    पहले दिन

    निवेशक कितना मिला सब्सक्रिप्शन?
    क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स 0.1
    नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 0.59
    रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स 1.91
    कुल 0.57

    दूसरा दिन

    निवेशक कितना मिला सब्सक्रिप्शन?
    क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स 0.2
    नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 2.26
    रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स 5.02
    कुल 1.64

    तीसरे दिन

    निवेशक कितना मिला सब्सक्रिप्शन?
    क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स 14.03
    नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 11.08
    रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स 8.36
    कुल 12.19

    दोपहर 2.54 बजे तक 

    Groww IPO के बारे में बेसिक जानकारी

    कितना है प्राइस बैंड?

    ग्रो आईपीओ का प्राइस बैंड 95 रुपये से 100 रुपये है

    कितना है लॉट साइज?

    इस आईपीओ का लॉट साइज 150 इक्विटी शेयर्स का है। 

    कितना है इश्यू साइज?

    ग्रो आईपीओ के तहत 10,600 मिलियन रुपये का फ्रेश इश्यू और ऑफर फोर सेल के तहत 557,230,051 इक्विटी शेयर्स जारी करने वाला है। 

    (डिस्क्लेमर: यहां IPO पर दी गयी जानकारी निवेश की सलाह नहीं है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। शेयर बाजार में जोखिम हो सकता है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

    " आप अपने आईपीओ से जुड़े सवाल हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

     

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US