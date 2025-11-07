Groww IPO में निवेश का आखिरी दिन, GMP में आई जोरदार गिरावट; यहां जानें प्राइस बैंड से लेकर हर एक जानकारी

नई दिल्ली। ग्रो आईपीओ (Groww IPO) निवेशकों के बीच काफी पॉपुलर है। निवेशक महीनों से इस आईपीओ (IPO News) का इंतजार कर रहे थे। रिटेल निवेशकों की इस आईपीओ के प्रति खास रुचि देखी जा रही है। पहले दिन ही इसका रिटेल सब्सक्रिप्शन 1.91 गुना हो गया था।

आईपीओ के आखिरी दिन इसके जीएमपी (Groww IPO GMP Today) में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 32 फीसदी से ज्यादा फिसला है। ग्रे मार्केट में इसके प्रीमियम ने अब तक 16.70 रुपये प्रति शेयर का हाई रिकॉर्ड बनाया है। वहीं अभी इसका प्रीमियम अपने लो पर है। ग्रो आईपीओ का जीएमपी अभी 5.5 रुपये चल रहा है।

अब बात करते हैं कि इस आईपीओ को पहले, दूसरे और तीसरे दिन अब तक कितना सब्सक्रिप्शन मिला? कितना मिला सब्सक्रिप्शन? पहले दिन निवेशक कितना मिला सब्सक्रिप्शन? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स 0.1 नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 0.59 रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स 1.91 कुल 0.57 दूसरा दिन निवेशक कितना मिला सब्सक्रिप्शन? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स 0.2 नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 2.26 रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स 5.02 कुल 1.64 तीसरे दिन निवेशक कितना मिला सब्सक्रिप्शन? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स 14.03 नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 11.08 रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स 8.36 कुल 12.19 दोपहर 2.54 बजे तक Groww IPO के बारे में बेसिक जानकारी कितना है प्राइस बैंड? ग्रो आईपीओ का प्राइस बैंड 95 रुपये से 100 रुपये है

कितना है लॉट साइज? इस आईपीओ का लॉट साइज 150 इक्विटी शेयर्स का है। कितना है इश्यू साइज? ग्रो आईपीओ के तहत 10,600 मिलियन रुपये का फ्रेश इश्यू और ऑफर फोर सेल के तहत 557,230,051 इक्विटी शेयर्स जारी करने वाला है।