आज का शेयर बाजार: 2025 के आखिरी दिन कैसी रहेगी चाल? पावर ग्रिड, IFCI, टाइटन और भारत समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर

नई दिल्ली। आज बुधवार को साल 2025 के आखिरी दिन भारतीय शेयर बाजार में पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है। साढ़े 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी 13 अंक या 0.05 फीसदी चढ़कर 26,116 पर है। ग्लोबल मार्केट से शेयर बाजार को कमजोर संकेत मिल रहे हैं। इस बीच आज कौन से शेयरों में एक्शन दिख सकता है, आइए जानते हैं।

Privi Speciality Chemicals - एक सेलर ब्लॉक डील के जरिए प्रिवी स्पेशियलिटी केमिकल्स में 6.32% तक हिस्सेदारी बेच सकता है, जिसका ऑफर साइज 700 करोड़ रुपये और फ्लोर प्राइस 2,835-2,850 रुपये प्रति शेयर के बीच होगा। RITES - कंपनी को जिम्बाब्वे की बरहार्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से इन-सर्विस केप गेज डीजल-इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की सप्लाई के लिए ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की कीमत $3.6 मिलियन है। Bharat Forge - कंपनी को रक्षा मंत्रालय से भारतीय सेना को 2,55,128 CQB कार्बाइन (5.56 x 45 mm) की सप्लाई के लिए 1,661.9 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, ऑर्डर पांच साल के अंदर पूरा करना होगा।

Power Grid - कंपनी को आंध्र प्रदेश में 2,000 MWh (1,000 MW x 2 घंटे) की कुल कैपेसिटी वाले स्टैंडअलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज डेवलपर्स के चयन के लिए सफल बिडर घोषित किया गया है।