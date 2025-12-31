आज का शेयर बाजार: 2025 के आखिरी दिन कैसी रहेगी चाल? पावर ग्रिड, IFCI, टाइटन और भारत समेत इन स्टॉक्स पर रखें नजर
नई दिल्ली। आज बुधवार को साल 2025 के आखिरी दिन भारतीय शेयर बाजार में पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है। साढ़े 7 बजे के करीब गिफ्ट निफ्टी 13 अंक या 0.05 फीसदी चढ़कर 26,116 पर है। ग्लोबल मार्केट से शेयर बाजार को कमजोर संकेत मिल रहे हैं। इस बीच आज कौन से शेयरों में एक्शन दिख सकता है, आइए जानते हैं।
Privi Speciality Chemicals - एक सेलर ब्लॉक डील के जरिए प्रिवी स्पेशियलिटी केमिकल्स में 6.32% तक हिस्सेदारी बेच सकता है, जिसका ऑफर साइज 700 करोड़ रुपये और फ्लोर प्राइस 2,835-2,850 रुपये प्रति शेयर के बीच होगा।
RITES - कंपनी को जिम्बाब्वे की बरहार्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से इन-सर्विस केप गेज डीजल-इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की सप्लाई के लिए ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की कीमत $3.6 मिलियन है।
Bharat Forge - कंपनी को रक्षा मंत्रालय से भारतीय सेना को 2,55,128 CQB कार्बाइन (5.56 x 45 mm) की सप्लाई के लिए 1,661.9 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, ऑर्डर पांच साल के अंदर पूरा करना होगा।
Power Grid - कंपनी को आंध्र प्रदेश में 2,000 MWh (1,000 MW x 2 घंटे) की कुल कैपेसिटी वाले स्टैंडअलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज डेवलपर्स के चयन के लिए सफल बिडर घोषित किया गया है।
Muthoot Finance - कंपनी की सब्सिडियरी मुथूट मनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने राइट्स इश्यू के जरिए 500 करोड़ रुपये के फंड के बदले मुथूट फाइनेंस को 3,25,139 इक्विटी शेयर अलॉट करने का काम पूरा कर लिया है।
Titan Company - बोर्ड ने संध्या वेणुगोपाल शर्मा, IAS, को कंपनी का चेयरपर्सन और एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है, जो 4 जनवरी, 2026 से प्रभावी होगा।
IFCI - कंपनी ने नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (NEDFi) में अपनी 10% इक्विटी हिस्सेदारी को 121.77 करोड़ रुपये में बेच दिया है।
InterGlobe Aviation - दिल्ली साउथ के GST डिपार्टमेंट ने इंटरग्लोब एविएशन के खिलाफ एक ऑर्डर पास किया है, जिसमें ब्याज और पेनल्टी के साथ 458.26 करोड़ रुपये की GST डिमांड लगाई गई है।
Lupin - 29 सितंबर 2025 को कंपनी की सब्सिडियरी, नैनोमी BV, नीदरलैंड्स ने एम्स्टर्डम में हेडक्वार्टर वाली VISUfarma BV की पूरी शेयर कैपिटल खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट किया।
Taj GVK Hotels and Resorts - प्रमोटर शेयरहोल्डर शालिनी भूपाल ने शेयरों के इंटर से ट्रांसफर के जरिए, द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड से 370 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर ताज GVK होटल्स एंड रिसॉर्ट्स में 1.6 करोड़ इक्विटी शेयर हासिल किए हैं, जो शेयरहोल्डिंग का 25.52% है।
SME IPO की लिस्टिंग - आज 6 आईपीओ की लिस्टिंग है, जिनमें अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज, बाई काकाजी पॉलिमर, नांता टेक, एडमैच सिस्टम और धारा रेल प्रोजेक्ट्स शामिल हैं
