इंडो काउंट इंडस्ट्रीज के शेयर में 17% की जोरदार तेजी, एवेंडस की 'BUY' रेटिंग ने दिया बूस्ट

नई दिल्ली। आज मंगलवार को इंडो काउंट इंडस्ट्रीज के शेयर (Indo Count Industries Share Price) में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इंडो काउंट इंडस्ट्रीज का शेयर 17.2 फीसदी उछला है। BSE पर 260.25 रुपये के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले इसका शेयर सुबह 262 रुपये पर खुला और कारोबार के दौरान 312.30 रुपये तक उछला। करीब पौने 3 बजे ये 44.75 रुपये या 17.20 फीसदी की मजबूती के साथ 305 रुपये पर है।

क्यों आई इंडो काउंट के शेयर में तेजी? ब्रोकरेज फर्म एवेंडस ने इंडो काउंट पर "BUY" रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है। फर्म ने इसके लिए ₹348 प्रति शेयर का टार्गेट प्राइस भी दिया है, जिसका मतलब है कि पिछले क्लोजिंग प्राइस (260.25) से इसमें 33.7% की बढ़ोतरी हो सकती है। इस रेटिंग और टार्गेट के बाद कंपनी का शेयर एक ही दिन में 17 फीसदी से अधिक उछला है।