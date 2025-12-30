इंडो काउंट इंडस्ट्रीज के शेयर में 17% की जोरदार तेजी, एवेंडस की 'BUY' रेटिंग ने दिया बूस्ट
आज इंडो काउंट इंडस्ट्रीज के शेयर (Indo Count Industries Share Price) में 17.2% की शानदार तेजी दर्ज की गई, जो ₹305 पर पहुंच गया। यह उछाल ब्रोकरेज फर्म ...और पढ़ें
नई दिल्ली। आज मंगलवार को इंडो काउंट इंडस्ट्रीज के शेयर (Indo Count Industries Share Price) में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इंडो काउंट इंडस्ट्रीज का शेयर 17.2 फीसदी उछला है। BSE पर 260.25 रुपये के पिछले क्लोजिंग लेवल के मुकाबले इसका शेयर सुबह 262 रुपये पर खुला और कारोबार के दौरान 312.30 रुपये तक उछला। करीब पौने 3 बजे ये 44.75 रुपये या 17.20 फीसदी की मजबूती के साथ 305 रुपये पर है।
क्यों आई इंडो काउंट के शेयर में तेजी?
ब्रोकरेज फर्म एवेंडस ने इंडो काउंट पर "BUY" रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया है। फर्म ने इसके लिए ₹348 प्रति शेयर का टार्गेट प्राइस भी दिया है, जिसका मतलब है कि पिछले क्लोजिंग प्राइस (260.25) से इसमें 33.7% की बढ़ोतरी हो सकती है। इस रेटिंग और टार्गेट के बाद कंपनी का शेयर एक ही दिन में 17 फीसदी से अधिक उछला है।
टैरिफ डील का पड़ेगा असर
एवेंडस ने कहा है कि टैरिफ के नॉर्मल होने और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में प्रगति जैसे मैक्रो डेवलपमेंट पर नजर रखना जरूरी है। इंडो काउंट जैसे भारतीय टेक्सटाइल प्लेयर्स का US मार्केट में काफी बड़ा हिस्सा है, जहाँ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी आयात पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है और फिलहाल एक ट्रेड डील के लिए बातचीत चल रही है।
एवेंडस के मुताबिक भारतीय कंपनियां डाइवर्सिफिकेशन, ब्रांडिंग और विस्तार के जरिए वैल्यू चेन में अपनी स्थिति बदल रही हैं। इसने आगे कहा कि US आयात में गिरावट डिमांड में कमी और इन्वेंटरी रैशनलाइजेशन को दिखाती है। इसका अनुमान है कि डिमांड में कमी स्ट्रक्चरल होने के बजाय साइक्लिकल हो सकती है।
ये भी पढ़ें - शेयरहोल्डर्स के लिए शानदार रहा 2025, कमा लिए ₹30.20 लाख करोड़; चुनौतियों को स्टॉक मार्केट ने छोड़ा पीछे
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां एक शेयर की जानकारी दी गयी है, निवेश की सलाह नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।