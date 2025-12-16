जेनसोल इंजीनियरिंग ने निवेशकों को कर दिया बर्बाद, 98% गिरा शेयर; आपने तो नहीं खरीद लिया?

नई दिल्ली। जेनसोल इंजीनियरिंग (Gensol Engineering Share Price) का शेयर एक समय करीब 2400 रुपये है। पर आज ये शेयर 28 रुपये पर आ गया है। 13 अक्टूबर 2023 को इस कंपनी का शेयर 2,392.05 रुपये पर था, जबकि आज मंगलवार को ये शेयर 27.85 रुपये पर है। यानी ये तब से 98 फीसदी टूट चुका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दरअसल जेनसोल इंजीनियरिंग के प्रमोटर्स अनमोल और पुनीत सिंह जग्गी, दोनों भाई, पर धोखाधड़ी के आरोप लगे, जिसमें भारत के मार्केट रेगुलेटर SEBI ने आरोप लगाया कि कंपनी के ब्लूसमार्ट वेंचर के EV प्रोजेक्ट्स के बजाय पर्सनल लग्जरी (जैसे गुरुग्राम में फ्लैट) के लिए फंड का गलत इस्तेमाल किया गया, जिससे लोन डिफॉल्ट हुआ और रेगुलेटरी कार्रवाई हुई।

नतीजे में इन भाइयों पर बैन और 2025 में IREDA द्वारा जेनसोल के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई के लिए एक्शन लेना शामिल है। शेयर की हालत खराब बीते 5 साल में जेनसोल इंजीनियरिंग का शेयर करीब 98 फीसदी टूटा है

3 साल में इस शेयर में 97 फीसदी की कमजोरी आई है

1 साल में ये शेयर 96.5 फीसदी फिसला है

6 महीनों में जेनसोल का शेयर करीब 42 फीसदी फिसला है जेनसोल इंजीनियरिंग के शेयर ने कर दिया बर्बाद

SEBI के प्रमोटर्स द्वारा फंड डायवर्जन, शेयर की कीमत में हेरफेर और झूठे खुलासों की जांच समेत गंभीर रेगुलेटरी दिक्कतों के साथ-साथ ज्यादा कर्ज और रेवेन्यू टार्गेट पूरे न होने जैसी कमजोर फाइनेंशियल स्थिति के कारण जेनसोल इंजीनियरिंग के स्टॉक में भारी गिरावट आई है, जिससे निवेशकों में बहुत ज्यादा अविश्वास भर गया और उन्हें भारी नुकसान भी हुआ।