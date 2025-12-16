Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अफ्रीका में चीन और फ्रांस की कंपनियों से मुकाबला कर रहे अदाणी, सवा ₹2 लाख करोड़ का है प्रोजेक्ट

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 09:42 AM (IST)

    दक्षिण अफ्रीका के बिजली मंत्रालय ने नेशनल ट्रांसमिशन ग्रिड के विस्तार के लिए बोली लगाने के लिए सात कंसोर्टियम को प्री-क्वालिफाई किया है, जिनमें अदाणी ...और पढ़ें

    Hero Image

    अदाणी ग्रुप की कंपनी ने साउथ अफ्रीका में एक प्रोजेक्ट के लिए लगाई बोली

    नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका के बिजली मंत्रालय ने कहा कि इसने नेशनल ट्रांसमिशन ग्रिड के विस्तार के लिए बोली लगाने के लिए सात कंसोर्टियम को प्री-क्वालिफाई किया है, जिनमें अदाणी ग्रुप (Adani Group) की कंपनी भी शामिल है। यह प्रोग्राम लगभग $25 बिलियन का है, जो लगभग 2.27 लाख करोड़ रुपये के बराबर है। यह घोषणा सोमवार, 15 दिसंबर को प्रिटोरिया में बिजली मंत्री कोसिएंटशो रामोकोपा ने की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अदाणी ग्रुप की कौन सी कंपनी शामिल?

    शॉर्टलिस्ट किए गए बोली लगाने वालों में अदाणी ग्रुप की कंपनी अदानी पावर की मिडिल ईस्ट यूनिट भी शामिल है, जिसकी शुरुआत और अध्यक्षता भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक गौतम अदाणी करते हैं। फोर्ब्स ने अदाणी को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल किया है, जिनके बिजनेस पोर्ट, पावर जेनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फैले हुए हैं।

    किन देशों की कंपनियों से मुकाबला?

    प्री-क्वालिफाइड लिस्ट में बड़ी ग्लोबल यूटिलिटीज और सरकारी कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। इनमें फ्रांस की इलेक्ट्रिकिटे डी फ्रांस, चीन की स्टेट ग्रिड इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और चाइना सदर्न पावर ग्रिड इंटरनेशनल शामिल हैं, जो साउथ अफ्रीका के ग्रिड प्लान के पैमाने और इंटरनेशनल अपील को दिखाता है।

    किस तरह तैयार होगा प्रोजेक्ट?

    बता दें कि प्रोग्राम के पहले फेज में लगभग 1,164 किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए प्रपोजल मांगे जाएंगे, जिन्हें 3,000 मेगावाट से ज्यादा की अतिरिक्त जेनरेशन कैपेसिटी को ग्रिड से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है।
    अगले चरण काफी बड़े होने की उम्मीद है, जिसमें ट्रांसफार्मर और संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाएगा।

    ये है बाकी डिटेल

    ट्रांसमिशन की घोषणा के साथ, रामोक्गोपा ने यह भी कन्फर्म किया कि साउथ अफ्रीका के रिन्यूएबल एनर्जी प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के लेटेस्ट राउंड के तहत चार ग्रुप को पसंदीदा बिडर के तौर पर चुना गया है, जो नए क्लीन पावर जनरेशन को जोड़ने के लिए देश की कोशिशों को दिखाता है।
    ये पहलें मिलकर ग्लोबल कैपिटल और एक्सपर्टाइज को आकर्षित करने की एक पक्की कोशिश का संकेत देती हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका अपनी बिजली सप्लाई को स्थिर करने और लंबे समय तक आर्थिक रिकवरी को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहा है। 

    ये भी पढ़ें - इंडसइंड बैंक में हिस्सेदारी खरीदेगा HDFC Bank, मिल गई RBI की मंजूरी; ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर?

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US