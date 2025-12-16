अफ्रीका में चीन और फ्रांस की कंपनियों से मुकाबला कर रहे अदाणी, सवा ₹2 लाख करोड़ का है प्रोजेक्ट

नई दिल्ली। दक्षिण अफ्रीका के बिजली मंत्रालय ने कहा कि इसने नेशनल ट्रांसमिशन ग्रिड के विस्तार के लिए बोली लगाने के लिए सात कंसोर्टियम को प्री-क्वालिफाई किया है, जिनमें अदाणी ग्रुप (Adani Group) की कंपनी भी शामिल है। यह प्रोग्राम लगभग $25 बिलियन का है, जो लगभग 2.27 लाख करोड़ रुपये के बराबर है। यह घोषणा सोमवार, 15 दिसंबर को प्रिटोरिया में बिजली मंत्री कोसिएंटशो रामोकोपा ने की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अदाणी ग्रुप की कौन सी कंपनी शामिल? शॉर्टलिस्ट किए गए बोली लगाने वालों में अदाणी ग्रुप की कंपनी अदानी पावर की मिडिल ईस्ट यूनिट भी शामिल है, जिसकी शुरुआत और अध्यक्षता भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक गौतम अदाणी करते हैं। फोर्ब्स ने अदाणी को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल किया है, जिनके बिजनेस पोर्ट, पावर जेनरेशन, रिन्यूएबल एनर्जी और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फैले हुए हैं।

किन देशों की कंपनियों से मुकाबला? प्री-क्वालिफाइड लिस्ट में बड़ी ग्लोबल यूटिलिटीज और सरकारी कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। इनमें फ्रांस की इलेक्ट्रिकिटे डी फ्रांस, चीन की स्टेट ग्रिड इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और चाइना सदर्न पावर ग्रिड इंटरनेशनल शामिल हैं, जो साउथ अफ्रीका के ग्रिड प्लान के पैमाने और इंटरनेशनल अपील को दिखाता है।

किस तरह तैयार होगा प्रोजेक्ट? बता दें कि प्रोग्राम के पहले फेज में लगभग 1,164 किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए प्रपोजल मांगे जाएंगे, जिन्हें 3,000 मेगावाट से ज्यादा की अतिरिक्त जेनरेशन कैपेसिटी को ग्रिड से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है।

अगले चरण काफी बड़े होने की उम्मीद है, जिसमें ट्रांसफार्मर और संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाएगा।