अदाणी ग्रुप के इस अहम शख्स को SEBI से मिली क्लीन चिट, गौतम अदाणी से है ये खास रिश्ता

नई दिल्ली। अदाणी ग्रुप (Adani Group) के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल मार्केट रेगुलेटर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने शुक्रवार को अदाणी ग्रुप की कई कंपनियों में डायरेक्टर और अरबपति गौतम अदाणी के भतीजे प्रणव अदाणी और अन्य को इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों से बरी कर दिया।

कुछ महीने पहले ही SEBI ने अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़े मामलों में अदाणी ग्रुप को रिलेटेड-पार्टी ट्रांजैक्शन नियमों के उल्लंघन के आरोपों से भी बरी कर दिया था।

क्या था प्रणव अदाणी पर आरोप? 12 दिसंबर को, भारतीय मार्केट रेगुलेटर SEBI ने 2021 में अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) द्वारा SB एनर्जी को खरीदने से जुड़े मामलों में अदाणी ग्रुप के सीनियर अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप हटा दिए।

SEBI इस मामले की जांच कर रही थी, क्योंकि आरोप था कि प्रणव अदाणी ने US की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्लेटफॉर्म कंपनी SB एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड (SB Energy) के AGEL द्वारा किए जाने वाले अधिग्रहण के बारे में गोपनीय जानकारी, जानकारी पब्लिक होने से पहले ही लीक कर दी थी; और इस जानकारी के आधार पर बाहरी लोगों ने AGEL के शेयरों में ट्रेडिंग की थी।

खबर से क्या पड़ा अदाणी ग्रीन के शेयर पर असर? बार एंड बेंच के अनुसार, AGEL ने मई 2021 में घोषणा की थी कि इसने SB एनर्जी में अपने-अपने स्टेक खरीदने के लिए सॉफ्टबैंक ग्रुप कैपिटल लिमिटेड (SBGCL) और भारती ग्लोबल लिमिटेड (BGL) के साथ शेयर खरीद समझौते किए हैं।

इस घोषणा के बाद, AGEL के शेयर का भाव 18 मई, 2021 को ₹1,198.75 से बढ़कर 19 मई को ₹1,243.65 हो गया। यानी एक दिन में लगभग 3.75% की बढ़ोतरी हुई। कुल मिलाकर, सेबी ने ये नोट किया कि इस डील से AGEL की ऑपरेशनल क्षमता में 46% और कुल क्षमता में 33% की बढ़ोतरी हुई।