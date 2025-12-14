Language
    अदाणी ग्रुप के इस अहम शख्स को SEBI से मिली क्लीन चिट, गौतम अदाणी से है ये खास रिश्ता

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 01:19 PM (IST)

    मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अदाणी ग्रुप (Adani Group) को बड़ी राहत देते हुए इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों से बरी कर दिया है। यह मामला अदाणी ग्रीन एनर्जी लिम ...और पढ़ें

    SEBI से अदाणी ग्रुप के प्रणव को मिली राहत

    नई दिल्ली। अदाणी ग्रुप (Adani Group) के लिए एक अच्छी खबर आई है। दरअसल मार्केट रेगुलेटर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने शुक्रवार को अदाणी ग्रुप की कई कंपनियों में डायरेक्टर और अरबपति गौतम अदाणी के भतीजे प्रणव अदाणी और अन्य को इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों से बरी कर दिया।
    कुछ महीने पहले ही SEBI ने अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों से जुड़े मामलों में अदाणी ग्रुप को रिलेटेड-पार्टी ट्रांजैक्शन नियमों के उल्लंघन के आरोपों से भी बरी कर दिया था।

    क्या था प्रणव अदाणी पर आरोप?

    12 दिसंबर को, भारतीय मार्केट रेगुलेटर SEBI ने 2021 में अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) द्वारा SB एनर्जी को खरीदने से जुड़े मामलों में अदाणी ग्रुप के सीनियर अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप हटा दिए।
    SEBI इस मामले की जांच कर रही थी, क्योंकि आरोप था कि प्रणव अदाणी ने US की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्लेटफॉर्म कंपनी SB एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड (SB Energy) के AGEL द्वारा किए जाने वाले अधिग्रहण के बारे में गोपनीय जानकारी, जानकारी पब्लिक होने से पहले ही लीक कर दी थी; और इस जानकारी के आधार पर बाहरी लोगों ने AGEL के शेयरों में ट्रेडिंग की थी।

    खबर से क्या पड़ा अदाणी ग्रीन के शेयर पर असर?

    बार एंड बेंच के अनुसार, AGEL ने मई 2021 में घोषणा की थी कि इसने SB एनर्जी में अपने-अपने स्टेक खरीदने के लिए सॉफ्टबैंक ग्रुप कैपिटल लिमिटेड (SBGCL) और भारती ग्लोबल लिमिटेड (BGL) के साथ शेयर खरीद समझौते किए हैं।
    इस घोषणा के बाद, AGEL के शेयर का भाव 18 मई, 2021 को ₹1,198.75 से बढ़कर 19 मई को ₹1,243.65 हो गया। यानी एक दिन में लगभग 3.75% की बढ़ोतरी हुई। कुल मिलाकर, सेबी ने ये नोट किया कि इस डील से AGEL की ऑपरेशनल क्षमता में 46% और कुल क्षमता में 33% की बढ़ोतरी हुई।

    किसने की कमाई?

    SEBI ने चिंता जताई कि प्रणव अदाणी ने यह संवेदनशील जानकारी अपने साले कुणाल शाह के साथ शेयर की, जो अपने और अपने भाई, और नृपाल शाह के लिए ट्रेडिंग अकाउंट मैनेज करते थे। आरोप है कि उन्होंने मिलकर मई 2021 में AGEL के 1 लाख से ज्यादा शेयर लगभग 1,100 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर खरीदे और बाद में उन्हें बेच दिया, जिससे उन्हें कुल मिलाकर 90 लाख रुपये से ज्यादा का फायदा हुआ।

     

