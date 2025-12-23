Adani Group की दो लिस्टेड कंपनियों का वजूद हो जाएगा खत्म, इस बड़ी कंपनी में समा जाएंगी; शेयरहोल्डर्स का क्या होगा?

नई दिल्ली। गौतम अदाणी के अदाणी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स (Ambuja Cements Share Price) का शेयर मंगलवार को सुर्खियों में रहेगा, क्योंकि इसने सोमवार को एलान किया कि वह अपनी सब्सिडियरी एसीसी लिमिटेड और ओरिएंट सीमेंट का खुद में विलय करेगी। इससे 'वन सीमेंट प्लेटफॉर्म' (One Cement Platform) और पूरे भारत में एक सीमेंट पावरहाउस बनेगा।

इस खबर के बीच एसीसी और ओरिएंट सीमेंट के शेयर भी फोकस में रहेंगे।

कितनी हो जाएगी अंबुजा सीमेंट्स की सालाना क्षमता? सब्सिडियरी कंपनियों ACC लिमिटेड, ओरिएंट सीमेंट, पेन्ना सीमेंट और सांघी इंडस्ट्रीज के मर्जर के बाद ये सभी अंबुजा का हिस्सा बन जाएंगी और अंबुजा की क्षमता 107 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जाएगी। अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के बोर्ड ने सोमवार को ACC और ओरिएंट सीमेंट के मर्जर की स्कीम को मंजूरी दे दी।

अंबुजा सीमेंट्स को क्या होगा फायदा? अंबुजा सीमेंट्स ने एक बयान में कहा है कि इस मर्जर से ज्यादा ऑपरेशनल एफिशिएंसी आएगी, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स अनुकूल होगी और कैपिटल का सही इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। इन सुधारों से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी, और शेयरहोल्डर्स को लंबे समय में ज्यादा रिटर्न मिलेगा।