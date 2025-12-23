Language
    Adani Group की दो लिस्टेड कंपनियों का वजूद हो जाएगा खत्म, इस बड़ी कंपनी में समा जाएंगी; शेयरहोल्डर्स का क्या होगा?

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 09:01 AM (IST)

    अदाणी ग्रुप (Adani Group) की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स, एसीसी लिमिटेड और ओरिएंट सीमेंट का विलय करेगी। मर्जर के बाद अंबुजा की क्षमता 107 मिलियन टन प्रति वर ...और पढ़ें

    अदाणी ग्रुप की सीमेंट कंपनियों का होगा विलय

    नई दिल्ली। गौतम अदाणी के अदाणी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स (Ambuja Cements Share Price) का शेयर मंगलवार को सुर्खियों में रहेगा, क्योंकि इसने सोमवार को एलान किया कि वह अपनी सब्सिडियरी एसीसी लिमिटेड और ओरिएंट सीमेंट का खुद में विलय करेगी। इससे 'वन सीमेंट प्लेटफॉर्म' (One Cement Platform) और पूरे भारत में एक सीमेंट पावरहाउस बनेगा।
    इस खबर के बीच एसीसी और ओरिएंट सीमेंट के शेयर भी फोकस में रहेंगे।

    कितनी हो जाएगी अंबुजा सीमेंट्स की सालाना क्षमता?

    सब्सिडियरी कंपनियों ACC लिमिटेड, ओरिएंट सीमेंट, पेन्ना सीमेंट और सांघी इंडस्ट्रीज के मर्जर के बाद ये सभी अंबुजा का हिस्सा बन जाएंगी और अंबुजा की क्षमता 107 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जाएगी। अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के बोर्ड ने सोमवार को ACC और ओरिएंट सीमेंट के मर्जर की स्कीम को मंजूरी दे दी।

    अंबुजा सीमेंट्स को क्या होगा फायदा?

    अंबुजा सीमेंट्स ने एक बयान में कहा है कि इस मर्जर से ज्यादा ऑपरेशनल एफिशिएंसी आएगी, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स अनुकूल होगी और कैपिटल का सही इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। इन सुधारों से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ाने में मदद मिलेगी, और शेयरहोल्डर्स को लंबे समय में ज्यादा रिटर्न मिलेगा।

    शेयरहोल्डर्स पर क्या पड़ेगा असर?

    इस योजना के अनुसार, ACC के हर 100 इक्विटी शेयर के बदले अंबुजा, ACC के शेयरहोल्डर्स को 328 इक्विटी शेयर जारी करेगी। वहीं ओरिएंट सीमेंट के हर 100 इक्विटी शेयर के बदले अंबुजा सीमेंट्स, ओरिएंट सीमेंट के शेयरहोल्डर्स को 33 इक्विटी शेयर जारी करेगी।
    कंपनी ने कहा यह कदम अंबुजा सीमेंट्स की FY28 तक सीमेंट उत्पादन क्षमता को 107 MTPA से बढ़ाकर 155 MTPA करने की रणनीतिक का हिस्सा है। अभी, अंबुजा सीमेंट्स के पास ACC में 50.05% शेयर, ओरिएंट सीमेंट में 72.66% शेयर हैं, जिसे उसने CK बिड़ला से खरीदा था, और हैदराबाद की पेन्ना इंडस्ट्रीज में 99.94% शेयर हैं। उसके पास सांघी इंडस्ट्रीज में 58.08% शेयर हैं।

