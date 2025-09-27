सितंबर में FPI ने भारतीय शेयर बाजारों से निकाले 17551 करोड़ रुपये, लगातार तीसरे महीने क्यों हुई बिकवाली

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने सितंबर में भारतीय शेयर बाजारों से 17551 करोड़ रुपये निकाले। यह लगातार तीसरा महीना है जब एफपीआई शुद्ध बिकवाल रहे। वर्ष 2025 में एफपीआई ने भारतीय शेयरों से कुल 148186 करोड़ रुपये की निकासी की है। वैश्विक अनिश्चितता और अमेरिकी टैरिफ के कारण एफपीआई भारतीय बाजारों से निकासी कर रहे हैं हालांकि सरकारी बांड में निवेश जारी है।

नई दिल्ली। वैश्विक अनिश्चितता और अमेरिकी टैरिफ के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) की भारतीय शेयर बाजारों से निकासी जारी है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के डाटा के अनुसार, सितंबर में अब तक एफपीआइ भारतीय शेयरों से 17,551 करोड़ रुपये की निकासी कर चुके हैं।

यह लगातार तीसरा महीना है जब एफपीआइ भारतीय शेयरों में शुद्ध बिकवाल बने हुए हैं। एनएसडीएल के डाटा के अनुसार, इस ताजा बिकवाली के साथ कैलेंडर वर्ष 2025 में अब तक एफपीआइ भारतीय शेयरों से कुल 1,48,186 करोड़ रुपये की निकासी कर चुके हैं।

एफपीआइ ने इससे पहले अगस्त में 34,993 करोड़ रुपये और जुलाई में 17,741 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे। हालांकि, इससे पहले लगातार तीन महीने यानी अप्रैल, मई और जून के दौरान एफपीआइ ने कुल 38,673 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया था।

सप्ताह की बात करें तो एफपीआइ ने एक दिन को छोड़कर शेष चार कारोबारी सत्रों के दौरान जमकर बिकवाली की। पहले दिन एफपीआइ ने 1,128.39 करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध खरीदारी की। बाकी चार कारोबारी सत्रों में एफपीआइ ने 10,733.24 करोड़ रुपये की बड़ी निकासी की।