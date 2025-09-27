Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सितंबर में FPI ने भारतीय शेयर बाजारों से निकाले 17551 करोड़ रुपये, लगातार तीसरे महीने क्यों हुई बिकवाली

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:50 PM (IST)

    विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने सितंबर में भारतीय शेयर बाजारों से 17551 करोड़ रुपये निकाले। यह लगातार तीसरा महीना है जब एफपीआई शुद्ध बिकवाल रहे। वर्ष 2025 में एफपीआई ने भारतीय शेयरों से कुल 148186 करोड़ रुपये की निकासी की है। वैश्विक अनिश्चितता और अमेरिकी टैरिफ के कारण एफपीआई भारतीय बाजारों से निकासी कर रहे हैं हालांकि सरकारी बांड में निवेश जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    सितंबर में अब तक एफपीआइ ने 17,551 करोड़ निकाले।

    नई दिल्ली। वैश्विक अनिश्चितता और अमेरिकी टैरिफ के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) की भारतीय शेयर बाजारों से निकासी जारी है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के डाटा के अनुसार, सितंबर में अब तक एफपीआइ भारतीय शेयरों से 17,551 करोड़ रुपये की निकासी कर चुके हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह लगातार तीसरा महीना है जब एफपीआइ भारतीय शेयरों में शुद्ध बिकवाल बने हुए हैं। एनएसडीएल के डाटा के अनुसार, इस ताजा बिकवाली के साथ कैलेंडर वर्ष 2025 में अब तक एफपीआइ भारतीय शेयरों से कुल 1,48,186 करोड़ रुपये की निकासी कर चुके हैं।

    एफपीआइ ने इससे पहले अगस्त में 34,993 करोड़ रुपये और जुलाई में 17,741 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे। हालांकि, इससे पहले लगातार तीन महीने यानी अप्रैल, मई और जून के दौरान एफपीआइ ने कुल 38,673 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया था।

    सप्ताह की बात करें तो एफपीआइ ने एक दिन को छोड़कर शेष चार कारोबारी सत्रों के दौरान जमकर बिकवाली की। पहले दिन एफपीआइ ने 1,128.39 करोड़ रुपये के शेयरों की शुद्ध खरीदारी की। बाकी चार कारोबारी सत्रों में एफपीआइ ने 10,733.24 करोड़ रुपये की बड़ी निकासी की।

    इस प्रकार सप्ताह के दौरान शुद्ध निकासी 9,604.85 करोड़ रुपये रही। कारोबारी सप्ताह के अंतिम कारोबारी सत्र में एफपीआइ ने 4,100.60 करोड़ रुपये की निकासी की।

    इसी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड दवाओं के आयात पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इसके कारण घरेलू शेयर बाजारों में भी 733 अंक की गिरावट दर्ज की गई थी।

    सरकारी बांड में निवेश जारी एफपीआइ सरकारी बांड या डेट में लगातार निवेश कर रहे हैं। एनएसडीएल के अनुसार, फुली एक्सेसेबल रूट (एफएआर) वाले डेट में सितंबर में अब तक एफपीआइ 9,487 करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं।

    इसके साथ 2025 में अब तक डेट एफएआर में एफपीआइ का कुल निवेश 50,915 करोड़ रुपये हो चुका है। एफपीआइ ने डेट एफएआर में इससे पहले अगस्त में 6,768 करोड़ और जुलाई में 7,750 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया था।