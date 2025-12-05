Language
    नोएडा की कंपनी के IPO ने काटा गजब गदर, लिस्ट होते ही डबल किया पैसा, 133 रुपये वाले शेयर ने मारी ऐसी छलांग

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 01:16 PM (IST)

    नोएडा स्थित एक्साटो टेक्नोलॉजीज़ के शेयर बीएसई की एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हो गए हैं। शेयरों की लिस्टिंग 266 रुपये प्रति शेयर पर हुई, जो इश्यू प्राइस ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। साल के आखिरी में एक पब्लिक इश्यू ने आईपीओ मार्केट (IPO Market) में लिस्ट होते ही धूम मचा दी है। दरअसल, एक्साटो टेक्नोलॉजीज (Exato Technologies Share) के शेयर 5 दिसंबर को इश्यू प्राइस से 90 प्रतिशत प्रीमियम पर लिस्ट हुए और लिस्टिंग के बाद अच्छी तेजी दिखाई। बीएसई की एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट हुए इस आईपीओ को प्राइमरी मार्केट में 28 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच 881 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था।

    एक्साटो टेक्नोलॉजीज़ के शेयर बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर 266 रुपये प्रति शेयर पर सूचीबद्ध हुए, जो 90 प्रतिशत का मज़बूत प्रीमियम है। 37.45 करोड़ रुपये के इस आईपीओ का प्राइस बैंड 133-140 रुपये प्रति शेयर था। लिस्ट होने के बाद इस कंपनी के शेयर 279.30 के उच्च स्तर पर पहुंच गए।

    विजय केडिया भी लगा चुके हैं पैसा

    मार्केट के दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने भी एक्साटो टेक्नोलॉजीज में निवेश किया है। इस कंपनी में उनकी कुल 4.5 हिस्सेदारी है। चूंकि, विजय केडिया भारतीय शेयर बाजार में एक बड़ा नाम है इसलिए रिटेल निवेशकों ने कंपनी के आईपीओ में जमकर पैसा लगाया था।

    क्या है कंपनी का कारोबार

    2016 में स्थापित नोएडा स्थित एक्साटो टेक्नोलॉजीज़, एक कस्टमर ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर है, जो तकनीक आधारित सॉल्युशंस प्रोवाइडर कराती है। इस कंपनी के क्लाइंट्स की लिस्ट में मेकमाईट्रिप, आरबीएल बैंक, आईजीटी सॉल्यूशंस, आईकेएस और डब्ल्यूएनएस शामिल हैं।

    इस आईपीओ से मिलने वाली रकम का उपयोग कंपनी मुख्य रूप से कार्यशील पूंजी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करेगी। इसके अलावा, इन पैसों का इस्तेमाल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कुछ उधारियों के पुनर्भुगतान या पूर्व-भुगतान, और अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए भी किया जाएगा।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

