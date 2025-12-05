RBI Policy के बाद इन शेयरों में पैसा लगाना होगा फायदे का सौदा, क्यों आ सकती है इनमें तेजी, समझें

नई दिल्ली। पिछले 2-3 कारोबारी सत्र से गिरावट के साथ एक दायरे में कारोबार कर रहे शेयर बाजार को एक बड़े ट्रिगर के तौर पर आरबीआई पॉलिसी (RBI Policy) का इंतजार है, जो आज आ चुकी है। खास बात है कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती कर पॉलिसी मार्केट की आशाओं के अनुरुप दी है। ऐसे में कुछ चुनिंदा सेक्टर के शेयरों में मौजूदा स्तरों से अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बैंकिंग, एनबीएफसी और रियल्टी सेक्टर को यहां से अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आरबीआई पॉलिसी आने के बाद निफ्टी रियल्टी (Nifty Realty Index) और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में 1-1 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई, जबकि निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में 0.30 प्रतिशत से 0.60 प्रतिशत तक की बढ़त दर्ज की गई।

RBI पॉलिसी से इन सेक्टर को क्या फायदा दरअसल, ब्याज दरों में कटौती से बैंक लोन सस्ते होंगे, जिससे बैंक व एनबीएफसी को सीधे तौर पर फायदा होगा। वहीं, होम लोन पर इंटरेस्ट कम होने से रियल्टी सेक्टर में घरों की खरीदारी के लिए डिमांड में तेजी आएगी।

रियल्टी शेयरों पर रखें नजर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में 25 बेसिस प्वाइंट्स की कटौती से आवास की मांग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, विशेष रूप से किफायती और मध्यम आय वर्ग में, क्योंकि आने वाले हफ्तों में होम लोन की ईएमआई में कमी आने की संभावना है।

NBFC शेयरों में तेजी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स से एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और मुथूट फाइनेंस के शेयरों में इंट्रा-डे ट्रेड में एनएसई पर 2 फीसदी तक की तेजी आई।