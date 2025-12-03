Language
    Lowest Home Loan: कौन-सा बैंक दे रहा है सबसे कम ब्याज पर होम लोन, क्या आगे और घटेगी EMI?

    Updated: Wed, 03 Dec 2025 01:03 PM (IST)

    आज आरबीआई की मौद्रिक समिति (RBI MPC Meeting) की बैठक है। ये बैठक 5 दिसंबर तक चलने वाली है। इस रेपो रेट (Repo Rate) का सीधा असर आपके लोन के ब्याज दर पर ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। आज आरबीआई की मौद्रिक समिति की बैठक (RBI MPC Meeting) है। ये बैठक 5 दिसंबर तक चलने वाली है। बैठक के दौरान रेपो रेट और वित्तीय संबंधित कई फैसले लिए जाएंगे। रेपो रेट (RBI Repo Rate) का सीधा असर आपके लोन के ब्याज दर पर पड़ता है। इस बार ये संभावना जताई जा रही है कि रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती (Repo Rate Cut) हो सकती है। इस रेपो रेट का सीधा असर आपके लोन ब्याज दर पड़ता है। 

    आइए जानते हैं कि मौजूदा समय में कौन-सा बैंक होम लोन पर सबसे कम ब्याज ले रहा है।

    Lowest Home Loan: कहां मिल रहा है सबसे कम ब्याज पर होम लोन?

    बैंक नाम
    		लोन अमाउंट (रुपये) और ब्याज (%)
    30 लाख तक 30 लाख से 75 लाख तक 75 लाख से ज्यादा
    स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7.50-8.95 7.50-8.95 7.50-8.95
    बैंक ऑफ बड़ौदा  7.45-9.25 7.45-9.25 7.45-9.50
    यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7.35-10.00 7.35-10.00 7.35-10.00
    पंजाब नेशनल बैंक 7.50-9.35 7.45-9.25 7.45-9.25
    बैंक ऑफ इंडिया 7.35-10.10 7.35-10.10 7.35-10.35
    कैनरा बैंक 7.50-10.25 7.45-10.25 7.40-10.15
    UCO बैंक 7.40-9.50 7.40-9.50 7.40-9.50
    बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7.35-10.15 7.35-10.15 7.35-10.15
    पंजाब और सिंध बैंक 7.55-10.95 7.55-10.95 7.55-10.95
    इंडियन ओवरसीज बैंक 7.35 7.35 7.35 से ज्यादा
    इंडियन बैंक 7.40-9.40 7.40-9.40 7.40-9.40
    सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 7.35-9.40 7.35-9.40 7.35-9.40

    (सोर्स- पैसा बाजार)

    होम लोन का ब्याज दर कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे सिबिल स्कोर कितना है, वित्तीय स्थिति कैसी है और नौकरी कैसी और कितनी स्थिर है?

    अगर सिबिल स्कोर सही है, तो आपको कम ब्याज दर पर भी बैंक होम लोन देने को तैयार हो सकती है। कम ब्याज दर होने से आपकी हर महीने जाने वाली ईएमआई भी कम होती है। इसलिए होम लोन लेने से पहले ब्याज दर जरूर चेक करें। इसके साथ ही कई तरह के चार्जेज जैसे लेट फी चार्ज, प्रोसेसिंग चार्ज का भी ध्यान रखें।

    कितनी घटेगी ईएमआई?

    कई रिपोर्ट और विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार हो रही बैठक में आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकता है। माना जा रहा है कि इस बार रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो रेपो रेट 5.25 फीसदी हो जाएगा। हालांकि इस बात की पुष्टि 5 दिसंबर होगी।


