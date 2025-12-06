दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की कंपनी SpaceX लाएगी IPO, ₹71966800000000 हो सकती है वैल्यूएशन

नई दिल्ली। ब्लूमबर्ग न्यूज ने शनिवार को रिपोर्ट किया कि एलन मस्क की SpaceX एक ऐसे ट्रांजैक्शन की तैयारी कर रहा है जिससे एलन मस्क की रॉकेट और सैटेलाइट कंपनी की वैल्यू $800 बिलियन (₹71966800000000) तक हो सकती है। यह कंपनी, जो अपने स्टारलिंक सैटेलाइट ग्रुप के जरिए ऑर्बिटल लॉन्च और इंटरनेट सर्विस में इंडस्ट्री में सबसे आगे है, कथित तौर पर एक टेंडर ऑफर पर विचार कर रही है जो पिछली प्राइवेट कंपनियों के रिकॉर्ड को तोड़ देगा और 2026 की शुरुआत में ही एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) का रास्ता खोल सकता है।



मामले से जुड़े लोगों ने बताया कि SpaceX एक ऐसे ट्रांजैक्शन में इनसाइडर शेयर बेचने की तैयारी कर रहा है, जिससे एलन मस्क की रॉकेट और सैटेलाइट बनाने वाली कंपनी की वैल्यू OpenAI के रिकॉर्ड-सेटिंग $500 बिलियन से ज्यादा हो जाएगी।

अगले साल आ सकता है SpaceX का IPO कंपनी का लेटेस्ट टेंडर ऑफर SpaceX की वैल्यू $800 बिलियन (₹71966800000000) तक पहुंचा सकता है। इन लोगों ने अपनी पहचान बताने से मना कर दिया क्योंकि यह जानकारी पब्लिक नहीं है। एक व्यक्ति ने बताया कि SpaceX अगले साल के आखिर तक अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) ला सकती है।



गुरुवार को टेक्सास में SpaceX के स्टारबेस हब में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन डिटेल्स पर चर्चा की, लेकिन अंदरूनी सेलर्स और बायर्स के इंटरेस्ट या दूसरे फैक्टर्स के आधार पर इनमें बदलाव हो सकता है।



इस मामले की जानकारी रखने वाले एक और व्यक्ति ने बताया कि जिस शेयर प्राइस पर बात हो रही है, वह $400 प्रति शेयर से ज्यादा है, जिससे SpaceX की वैल्यू $750 बिलियन से $800 बिलियन के बीच होगी, हालांकि डिटेल्स बदल सकती हैं। ब्लूमबर्ग का कहना है कि इनमें से कुछ इनसाइडर सेल्स असल में लगभग $300 प्रति शेयर पर क्लियर हो सकती हैं, जो लगभग $560 बिलियन के करीब बैठता है। इसका मतलब है कि यह डील पक्की होने से ज़्यादा नेगोशिएशन की बात है।