अपर सर्किट पर अपर सर्किट....! घोड़े की रफ्तार से भी तेज भाग रहा खैनी बनाने वाली कंपनी का शेयर; ये रहा है नाम
खैनी बनाने वाली कंपनी के शेयर में जोरदार उछाल देखा गया है। कंपनी के शेयर अपर सर्किट पर पहुंच गए हैं, जिससे निवेशकों में उत्साह है। बीते एक साल में इस ...और पढ़ें
नई दिल्ली। शेयर बाजार में कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो रोज अपर सर्किट लगा देते है। ऐसे शेयरों में 100% तक खरीदारी होती है। बिकावली बहुत कम ही होती है। एक ऐसा ही स्टॉक है जिसमें लगातार एक हफ्ते से अपर सर्किट लग रहा है। बाजार खुलने से पहले प्री मार्केट में ऐसे शेयरों को खरीदने के भर-भरकर ऑर्डर मिलने लगते हैं। इसी तरह बीते कुछ दिनों से तंबाकू-आधारित उत्पादों का निर्माण और व्यापार करने वाली Elitecon International ltd के शेयरों में कुछ हो रहा है।
EIL घरेलू और इंटरनेशनल दोनों मार्केट के लिए तंबाकू-आधारित प्रोडक्ट बनाती और बेचती है। कंपनी अभी UAE, सिंगापुर, हांगकांग और UK जैसे यूरोपीय देशों सहित विदेशी बाजारों में काम कर रही है। यह अपनी प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाने की योजना बना रही है, जिसमें चबाने वाला तंबाकू, नसवार ग्राइंडर, माचिस, माचिस की डिब्बी, पाइप और अन्य संबंधित चीजें शामिल होंगी।
12 दिन में 46% से अधिक भागा शेयर
एलीटकोन इंटरनेशनल लिमिटेड के शेयर 12 दिनों में 46 फीसदी से अधिक का रिटर्न दे चुके हैं। 5 दिसंबर 2025 को इसके शेयर 86.33 रुपये के स्तर पर थे और आज यानी 17 दिसंबर को इसके शेयर 86.60 पर है। इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है।
एक साल में इस शेयर ने 1,387.66% का रिटर्न दिया है। वहीं, इस साल अब तक यह 1,120.83% का रिटर्न दे चुका है। इसका 52 वीक हाई 422.65 रुपये तो 52वी वीक लो 8.51 रुपये है। यह मल्टीबैगर शेयर साबित हुआ है।
खैनी बनाने वाली कंपनी को इस देश से मिला था ऑर्डर
कंपनी ने को घोषणा की कि एलीटकोन इंटरनेशनल लिमिटेड ने UAE की यूवी इंटरनेशनल ट्रेड FZE के साथ $97.35 मिलियन का मल्टी-ईयर एक्सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया है। यह डील, जिसकी कीमत लगभग ₹8.75 बिलियन (8,79,01,89,045) है, भारत के FMCG-तंबाकू सेक्टर में एक बड़ा एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है।इसी ऑर्डर की वजह से खैनी बनाने वाली इस कंपनी के शेयरों पर रोज अपर सर्किट लग रहा है।
दो साल का है एग्रीमेंट
दो साल के एग्रीमेंट के तहत एलीटकोन मिडिल ईस्ट के बाजारों में सिगरेट, शीशा प्रीमिक्स, हुक्का तम्बाकू और तम्बाकू से बने दूसरे प्रोडक्ट्स सहित तैयार FMCG प्रोडक्ट्स सप्लाई करेगी। कंपनी इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आठ ब्रांड लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिनमें किंग्समैन, 7लीफ, एलांटे, द एलीट वन, क्वाड वन, अल नूर, अल सबा और स्पार्क शामिल हैं।
