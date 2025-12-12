पेट्रोल-डीजल और LPG बेचने वाली सरकारी कंपनी ने डिविडेंड का एलान किया, रिकॉर्ड डेट भी बताई; कमाई का मौका!

नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल और LPG बेचने वाली सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने निवेशकों के लिए बड़ा एलान किया है। IOCL ने 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले प्रति शेयर के लिए 5 रुपये के डिविडेंड की घोषणा की है। यानी आपके पास Indian Oil Corporation Limited के जितने शेयर रिकॉर्ड डेट तक होंगे आपको उतना फायदा होगा। रिकॉर्ड डेट से पहले तक आप इसके शेयर खरीद भी सकते हैं।

PSU इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने शुक्रवार को कहा कि उसके बोर्ड ने 5 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। यह डिविडेंड योग्य शेयरहोल्डर्स को 11 जनवरी, 2026 को या उससे पहले दिया जाएगा। कब है IOC का डिविडेंड पाने की रिकॉर्ड डेट कंपनी के बोर्ड ने अंतरिम डिविडेंड के पेमेंट के लिए रिकॉर्ड डेट भी घोषित कर दी है। शेयरहोल्डर्स की एलिजिबिलिटी का पता लगाने के मकसद से 18 दिसंबर, 2025 को 'रिकॉर्ड डेट' तय की है। यानी अगर आप इस तारीख से पहले शेयर खरीदते हैं तो आपको भी कंपनी प्रति शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड देगी।

कंपनी ने आगे कहा कि यह भी ध्यान दें कि, SEBI (LODR) के रेगुलेशन 42 के अनुसार, बोर्ड ने इंटरिम डिविडेंड के पेमेंट के लिए शेयरहोल्डर्स की एलिजिबिलिटी का पता लगाने के मकसद से गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 को "रिकॉर्ड डेट" तय की है।