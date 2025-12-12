Language
    पेट्रोल-डीजल और LPG बेचने वाली सरकारी कंपनी ने डिविडेंड का एलान किया, रिकॉर्ड डेट भी बताई; कमाई का मौका!

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 03:47 PM (IST)

    नई दिल्ली। पेट्रोल-डीजल और LPG बेचने वाली सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने निवेशकों के लिए बड़ा एलान किया है। IOCL ने 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले प्रति शेयर के लिए 5 रुपये के डिविडेंड की घोषणा की है। यानी आपके पास Indian Oil Corporation Limited के जितने शेयर रिकॉर्ड डेट तक होंगे आपको उतना फायदा होगा। रिकॉर्ड डेट से पहले तक आप इसके शेयर खरीद भी सकते हैं।

    PSU इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) ने शुक्रवार को कहा कि उसके बोर्ड ने 5 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है। यह डिविडेंड योग्य शेयरहोल्डर्स को 11 जनवरी, 2026 को या उससे पहले दिया जाएगा।

    कब है IOC का डिविडेंड पाने की रिकॉर्ड डेट

    कंपनी के बोर्ड ने अंतरिम डिविडेंड के पेमेंट के लिए रिकॉर्ड डेट भी घोषित कर दी है। शेयरहोल्डर्स की एलिजिबिलिटी का पता लगाने के मकसद से 18 दिसंबर, 2025 को 'रिकॉर्ड डेट' तय की है। यानी अगर आप इस तारीख से पहले शेयर खरीदते हैं तो आपको भी कंपनी प्रति शेयर पर 5 रुपये का डिविडेंड देगी।

    इंडियन ऑयल ने कहा, "यह बताया जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आज हुई अपनी मीटिंग में, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए 50% यानी 10 रुपये फेस वैल्यू वाले हर इक्विटी शेयर पर 5.00 रुपये का इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है। इंटरिम डिविडेंड एलिजिबल शेयरहोल्डर्स को 11 जनवरी, 2026 को या उससे पहले दिया जाएगा।

    कंपनी ने आगे कहा कि यह भी ध्यान दें कि, SEBI (LODR) के रेगुलेशन 42 के अनुसार, बोर्ड ने इंटरिम डिविडेंड के पेमेंट के लिए शेयरहोल्डर्स की एलिजिबिलिटी का पता लगाने के मकसद से गुरुवार, 18 दिसंबर 2025 को "रिकॉर्ड डेट" तय की है।

    कैसा रहा है Indian Oil Corporation Limited के शेयरों का प्रदर्शन?

    बीते 5 साल में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों को 161.87 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, इस साल अब तक 19.56 फीसदी का रिटर्न दे चुका है। अगर एक साल की बात करें तो एक में यह 15.81 फीसदी का रिटर्न दे चुका है। शुक्रवार 12 दिसंबर 2025 को यह 1.29 % की बढ़ोतरी के साथ 163.85 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

