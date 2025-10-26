Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Dividend और Stock Split की बारिश; इंफोसिस, BEML, ओरेकल समेत इन 10 कंपनियों के शेयर में कमाई का मौका!

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 02:33 PM (IST)

    आने वाले सप्ताह में शेयर बाजार में निवेशकों के लिए डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट के कई अवसर हैं। इंफोसिस, ओरेकल फाइनेंशियल जैसी कंपनियां डिविडेंड देंगी। धनी सर्विसेज और इंडियाबुल्स एंटरप्राइजेज का विलय होगा। केएसई और बीईएमएल स्टॉक स्प्लिट करेंगी। निवेशकों के लिए यह सप्ताह काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। आने वाला हफ्ता (27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2025) शेयर बाजार के निवेशकों के लिए खास रहने वाला है। इस दौरान कई बड़ी कंपनियां डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट और कॉर्पोरेट री-स्ट्रक्चरिंग के चलते एक्स-डेट पर ट्रेड करेंगी। इनमें इंफोसिस, BEML, ओरेकल फाइनेंशियल, CRISIL, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और KSE लिमिटेड शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इंफोसिस, ओरेकल में 23 रुपये तक का डिविडेंड

    आईटी दिग्गज इंफोसिस लिमिटेड 27 अक्टूबर को ₹23 प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड के लिए एक्स-डेट पर जाएगी। वहीं सीआरआईएसआईएल लिमिटेड ने ₹16 प्रति शेयर का डिविडेंड घोषित किया है। एलएंडटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज ₹18 प्रति शेयर और 360 ONE WAM लिमिटेड ₹6 प्रति शेयर का डिविडेंड देगी।

    डिविडेंड घोषणा करने वाली कंपनियों की लिस्ट

    कंपनी का नाम एक्स-डेट डिविडेंड (₹ प्रति शेयर)
    Infosys Ltd 27 अक्टूबर 2025 ₹23
    CRISIL Ltd 27 अक्टूबर 2025 ₹16
    L&T Technology 27 अक्टूबर 2025 ₹18
    360 ONE WAM 27 अक्टूबर 2025 ₹6
    Central Bank of India 27 अक्टूबर 2025 ₹0.20
    REC Ltd 27 अक्टूबर 2025 ₹4.60
    Oracle Financial Services 3 नवंबर 2025 ₹130
    Colgate Palmolive (India) Ltd 3 नवंबर 2025 ₹24

     

    सबसे बड़ा डिविडेंड इस हफ्ते ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज सॉफ्टवेयर लिमिटेड की ओर से घोषित किया गया है। कंपनी ₹130 प्रति शेयर का डिविडेंड देगी। इसकी एक्स-डेट 3 नवंबर है। कोलगेट-पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड भी इसी दिन ₹24 प्रति शेयर डिविडेंड के लिए एक्स-डेट पर ट्रेड करेगी।

    सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 27 अक्टूबर को ₹0.20 प्रति शेयर का डिविडेंड देगी, जबकि आरईसी लिमिटेड ने ₹4.60 प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड घोषित किया है।

    स्टॉक स्प्लिट: केएसई और BEML करेंगी शेयर विभाजन

    केएसई लिमिटेड 28 अक्टूबर को ₹10 से ₹1 फेस वैल्यू में शेयर स्प्लिट करेगी। वहीं BEML लिमिटेड 3 नवंबर को ₹10 से ₹5 फेस वैल्यू में शेयर विभाजित करेगी।

    कंपनी का नाम एक्स-डेट पुराने फेस वैल्यू
    KSE Ltd 28 अक्टूबर 2025 ₹10
    BEML Ltd 3 नवंबर 2025 ₹10

    कॉरपोरेट री-स्ट्रक्चरिंग: अमलगमेशन और स्पिन-ऑफ की तैयारी

    इस हफ्ते कुछ कंपनियां विलय (Amalgamation) और स्पिन-ऑफ (Spin-off) की प्रक्रिया से गुजरेंगी। धनी सर्विसेज लिमिटेड और इंडियाबुल्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड 28 अक्टूबर को एक्स-अमलगमेशन पर ट्रेड करेंगी। मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड 31 अक्टूबर को एक्स-अमलगमेशन पर जाएगी।

    कंपनी का नाम एक्स-डेट एक्शन प्रकार
    Dhani Services Ltd 28 अक्टूबर 2025 Amalgamation
    Indiabulls Enterprises Ltd 28 अक्टूबर 2025 Amalgamation
    Mangalore Chemicals & Fertilizers Ltd 31 अक्टूबर 2025 Amalgamation
    Dalmia Bharat Sugar & Industries Ltd 31 अक्टूबर 2025 Spin-off
    Modern Insulators Ltd 31 अक्टूबर 2025 Spin-off

    वहीं डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मॉडर्न इंसुलेटर्स लिमिटेड 31 अक्टूबर को एक्स-स्पिन-ऑफ पर ट्रेड करेंगी।

    यह भी पढ़ें: अगले हफ्ते आएंगे 4 नए IPO, ये रही सबकी डिटेल; चेक करें किसका जीएमपी है सबसे ज्यादा

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"


    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)