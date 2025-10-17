Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Crypto Market Crash: एथेरियम, Bitcoin, सोलाना, XRP जैसी डिजिटल करेंसी अचानक क्यों हो रहीं क्रैश, अब क्या करें निवेशक?

    By Ashish Kushwaha Edited By: Ashish Kushwaha
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 09:20 AM (IST)

    क्रिप्टोकरेंसी बाजार में भारी गिरावट (Crypto Market Crash) आई, जिससे निवेशकों को झटका लगा। बिटकॉइन, एथेरियम, सोलाना जैसी करेंसी में भारी गिरावट हुई। इस गिरावट का मुख्य कारण अमेरिका-चीन तनाव और मुनाफावसूली को माना जा रहा है। क्रैश के दौरान कई ऑल्टकॉइन्स 70% तक गिर गए। बिटकॉइन का सपोर्ट जोन $108,000 - $110,000 है। एथेरियम ने कुछ स्थिरता दिखाई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। क्रिप्टोकरेंसी बाजार में शुक्रवार देर रात आई तेज गिरावट (Crypto Market Crash) ने निवेशकों के होश उड़ा दिए। इस गिरावट ने क्रिप्टो बाजार के जमे जमाए विश्वास की निवेशकों की अग्नि परीक्षा लेना शुरू कर दी है। बिटकॉइन, एथेरियम, सोलाना और एक्सआरपी जैसी बड़ी डिजिटल करेंसी में अचानक भारी गिरावट दर्ज की गई। कुल मिलाकर, सिर्फ एक घंटे में क्रिप्टो मार्केट कैप से करीब 1 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू गायब हो गई। ऐसे में हम आपको बिटकॉइन, एथेरियम, सोलाना और XRP क्यों धड़ाम हो रहे हैं। इसके कारणों, चार्ट लेवल और आगे क्या हो सकता है इसके बारे में विस्तार से बताएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


    क्यों टूटा बाजार: अमेरिका-चीन तनाव और भारी सेलिंग

    बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, इस गिरावट की शुरुआत अमेरिका-चीन व्यापार तनाव से हुई। जैसे-जैसे निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ, शुक्रवार देर रात अचानक सेलिंग दबाव बढ़ गया।

    हाल ही में क्रिप्टो मार्केट कैप $4.27 ट्रिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। उसके बाद मुनाफावसूली (Profit Booking) शुरू हो गई। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ संस्थागत निवेशकों को गिरावट से पहले संकेत मिल गए थे, हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है।

    क्रिप्टो बाजार अपनी अस्थिरता के लिए जाना जाता है, इसलिए मैक्रो और सेंटीमेंट शॉक्स का असर इसमें तुरंत दिखता है।


    कितनी गिरावट और क्या हुआ रिकवरी में?

    क्रैश के दौरान कई ऑल्टकॉइन्स 70% तक लुढ़क गए। हालांकि शनिवार को बाजार में आंशिक रिकवरी देखने को मिली जब अमेरिका-चीन तनाव में थोड़ी नरमी आई। फिर भी कम ट्रेडिंग वॉल्यूम बताता है कि निवेशकों का भरोसा अभी पूरी तरह नहीं लौटा है।

    यह भी पढ़ें: चीन ने दबाई ट्रंप की दुखती नस, टैरिफ के बाद बेच डाली सारी बिटकॉइन? क्रिप्टो बाजार में मचा हाहाकार


    बिटकॉइन (Bitcoin): अहम स्तर और मौजूदा स्थिति

    बिटकॉइन में शुक्रवार को तेज झटका देखने को मिला। चार्ट के मुताबिक सपोर्ट जोन $108,000 – $110,000 (पिछला हाई) है। वहीं $106,000 का माइनर सपोर्ट मिल रहा है। वहीं $102,000 का क्रैश के समय लो बना था। इसके अलावा $100,000 मनोवैज्ञानिक स्तर है।

     

    टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार, बिटकॉइन का जून अपट्रेंड टूट चुका है और डबल टॉप पैटर्न बनता दिख रहा है। यदि $108,000–$110,000 का क्षेत्र पर रुकता है, तो रिकवरी की संभावना है, वरना और गिरावट संभव है।

    एथेरियम (Ethereum) में स्थिरता के संकेत

    एथेरियम ने क्रैश के बावजूद कुछ स्थिरता दिखाई है। इसका सपोर्ट लेवल $4,200 – $4,300 है। वहीं रेजिस्टेंस लेवल $4,000 – $4,095, $3,900 है। साथ ही $4,500, $4,700 – $4,950 भी ध्यान में रख सकते हैं।

    चार्ट में त्रिकोणीय पैटर्न (Triangle) नजर आ रहा है। एथेरियम के लिए आने वाले दिनों में ETF फ्लो और संस्थागत मांग अहम भूमिका निभा सकती है। ETH/BTC अनुपात में अगस्त से गिरावट रही, लेकिन हालिया उछाल ने ऑल्टकॉइन्स में थोड़ी रौनक लौटाई है।


    सोलाना (Solana) का कितना है सपोर्ट लेवल

    सोलाना अब भी अपने आसेंडिंग चैनल में है, लेकिन $185 के स्तर पर कड़ी परीक्षा से गुजर रही है। इसका सपोर्ट: $185, $170, $160, $150 है वहीं रेजिस्टेंस: $200–$205, $218–$220, $235–$240, $250–$255 का है। अगर खरीदार $185 के ऊपर बने रहते हैं तो अपट्रेंड जारी रह सकता है। लेकिन $170 के नीचे जाने पर मंदी गहरी हो सकती है।

     

    शेयर बाजारों में भी लगा झटका

    क्रिप्टो मार्केट की गिरावट का असर अमेरिकी शेयर बाजारों और वोलैटिलिटी इंडेक्स (VIX) पर भी देखा गया। माइक्रो-कैप शेयरों और जोखिम भरे निवेशों में बिकवाली बढ़ी। रिकवरी के दौरान कम वॉल्यूम ने संकेत दिया कि निवेशकों का भरोसा अभी कमजोर है।

     

    "क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"


    (डिस्क्लेमर: यहां क्रिप्टोकरेंसी को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, क्रिप्टो बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)