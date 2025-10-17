Crypto Market Crash: एथेरियम, Bitcoin, सोलाना, XRP जैसी डिजिटल करेंसी अचानक क्यों हो रहीं क्रैश, अब क्या करें निवेशक?

नई दिल्ली। क्रिप्टोकरेंसी बाजार में शुक्रवार देर रात आई तेज गिरावट (Crypto Market Crash) ने निवेशकों के होश उड़ा दिए। इस गिरावट ने क्रिप्टो बाजार के जमे जमाए विश्वास की निवेशकों की अग्नि परीक्षा लेना शुरू कर दी है। बिटकॉइन, एथेरियम, सोलाना और एक्सआरपी जैसी बड़ी डिजिटल करेंसी में अचानक भारी गिरावट दर्ज की गई। कुल मिलाकर, सिर्फ एक घंटे में क्रिप्टो मार्केट कैप से करीब 1 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू गायब हो गई। ऐसे में हम आपको बिटकॉइन, एथेरियम, सोलाना और XRP क्यों धड़ाम हो रहे हैं। इसके कारणों, चार्ट लेवल और आगे क्या हो सकता है इसके बारे में विस्तार से बताएंगे।

क्यों टूटा बाजार: अमेरिका-चीन तनाव और भारी सेलिंग बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, इस गिरावट की शुरुआत अमेरिका-चीन व्यापार तनाव से हुई। जैसे-जैसे निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ, शुक्रवार देर रात अचानक सेलिंग दबाव बढ़ गया। हाल ही में क्रिप्टो मार्केट कैप $4.27 ट्रिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। उसके बाद मुनाफावसूली (Profit Booking) शुरू हो गई। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ संस्थागत निवेशकों को गिरावट से पहले संकेत मिल गए थे, हालांकि इस दावे की पुष्टि नहीं हुई है।

क्रिप्टो बाजार अपनी अस्थिरता के लिए जाना जाता है, इसलिए मैक्रो और सेंटीमेंट शॉक्स का असर इसमें तुरंत दिखता है।

कितनी गिरावट और क्या हुआ रिकवरी में? क्रैश के दौरान कई ऑल्टकॉइन्स 70% तक लुढ़क गए। हालांकि शनिवार को बाजार में आंशिक रिकवरी देखने को मिली जब अमेरिका-चीन तनाव में थोड़ी नरमी आई। फिर भी कम ट्रेडिंग वॉल्यूम बताता है कि निवेशकों का भरोसा अभी पूरी तरह नहीं लौटा है।

टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार, बिटकॉइन का जून अपट्रेंड टूट चुका है और डबल टॉप पैटर्न बनता दिख रहा है। यदि $108,000–$110,000 का क्षेत्र पर रुकता है, तो रिकवरी की संभावना है, वरना और गिरावट संभव है। एथेरियम (Ethereum) में स्थिरता के संकेत एथेरियम ने क्रैश के बावजूद कुछ स्थिरता दिखाई है। इसका सपोर्ट लेवल $4,200 – $4,300 है। वहीं रेजिस्टेंस लेवल $4,000 – $4,095, $3,900 है। साथ ही $4,500, $4,700 – $4,950 भी ध्यान में रख सकते हैं।

चार्ट में त्रिकोणीय पैटर्न (Triangle) नजर आ रहा है। एथेरियम के लिए आने वाले दिनों में ETF फ्लो और संस्थागत मांग अहम भूमिका निभा सकती है। ETH/BTC अनुपात में अगस्त से गिरावट रही, लेकिन हालिया उछाल ने ऑल्टकॉइन्स में थोड़ी रौनक लौटाई है।



सोलाना (Solana) का कितना है सपोर्ट लेवल सोलाना अब भी अपने आसेंडिंग चैनल में है, लेकिन $185 के स्तर पर कड़ी परीक्षा से गुजर रही है। इसका सपोर्ट: $185, $170, $160, $150 है वहीं रेजिस्टेंस: $200–$205, $218–$220, $235–$240, $250–$255 का है। अगर खरीदार $185 के ऊपर बने रहते हैं तो अपट्रेंड जारी रह सकता है। लेकिन $170 के नीचे जाने पर मंदी गहरी हो सकती है।

शेयर बाजारों में भी लगा झटका क्रिप्टो मार्केट की गिरावट का असर अमेरिकी शेयर बाजारों और वोलैटिलिटी इंडेक्स (VIX) पर भी देखा गया। माइक्रो-कैप शेयरों और जोखिम भरे निवेशों में बिकवाली बढ़ी। रिकवरी के दौरान कम वॉल्यूम ने संकेत दिया कि निवेशकों का भरोसा अभी कमजोर है।