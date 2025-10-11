क्रिप्टो बाजार में आया भूचाल! ट्रम्प के चीन पर 100% टैरिफ एलान के बाद बिटकॉइन और एथेरियम हुए धराशायी

नई दिल्ली। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 10 अक्टूबर को चीन से आयातित "सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर" पर अमेरिकी टैरिफ को 100 फीसदी (Trump Tariff On China) बढ़ा रहे हैं। इस एलान के बाद बिटकॉइन, एथेरियम और अधिकांश अन्य क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में भारी गिरावट आई।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह गिरावट चीन ने रेयर अर्थ मिनरल पर निर्यात सीमा की घोषणा के बाद आया है जो विनिर्माण, विशेष रूप से टेक्नोलॉजी के लिए खास हैं। इथेरियम में 12% की गिरावट कॉइनमार्केटकैप के आंकड़ों के अनुसार सुबह बिटकॉइन 7.60 फीसदी गिरकर 1,12,592.31 डॉलर और इथेरियम 12.24 फीसदी गिरकर 3845.92 डॉलर पर आ गया। कॉइनमार्केटकैप के अनुसार, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी में $1,20,000 के स्तर पर असफल समर्थन के बीच $9.5 बिलियन का परिसमापन हुआ। क्रिप्टो बाजार अपडेट: टॉप 5 टोकन क्रिप्टोकरेंसी मूल्य (USD) बदलाव (%) मार्केट कैप मार्केट कैप बदलाव (%) Bitcoin 111,841.14 -8.4 2.23 ट्रिलियन डॉलर -8.12 Ethereum 3,792.31 -15.62 456.97 बिलियन डॉलर -13.81 Tether 1 -0.1 178.97 बिलियन डॉलर -0.28 Binance Coin 1,094.09 -6.6 152.27 बिलियन डॉलर -12.91 XRP 2.33 -22.85 140.19 बिलियन डॉलर -16.31 सुबह बिटकॉइन 8.40% गिरकर 111,841.14 डॉलर पर था, जबकि मार्केट कैप भी 8.12 फीसदी गिरकर 2.23 ट्रिलियन डॉलर पर था। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो, इथेरियम 15.62% गिरकर 3,792.31 डॉलर पर आ गई, जिसका मार्केट कैप 13.81% घटकर 456.97 बिलियन डॉलर हो गया। टेथर 0.1% गिरकर 1 डॉलर पर आ गया, तथा मार्केट कैप 0.28% गिरकर 178.97 बिलियन डॉलर पर आ गया। बिनेंस सिक्का 6.6% गिरकर 1,094.09 डॉलर पर आ गया, जबकि मार्केट कैप 12.91% गिरकर 152.27 बिलियन डॉलर पर आ गया।

एक्सआरपी 22.85% गिरकर 2.33 डॉलर पर आ गया, जबकि मार्केट कैप 16.31% गिरकर 140.19 बिलियन डॉलर पर आ गया।

क्रिप्टो मार्केट में गिरावट क्यों आई? ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रम्प ने घोषणा की कि वे दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के निर्यात पर चीन के रुख से नाखुश हैं और उन्होंने इसे "अत्यंत आक्रामक रुख" कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, "अभी-अभी पता चला है कि चीन ने व्यापार के मामले में बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए दुनिया को एक बेहद आक्रामक पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि वे 1 नवंबर, 2025 से अपने लगभग हर उत्पाद पर, यहां तक कि उन उत्पादों पर भी जो उन्होंने बनाए ही नहीं गए हैं, बड़े पैमाने पर निर्यात नियंत्रण लागू करेंगे। इसका असर बिना किसी अपवाद के सभी देशों पर पड़ेगा और ज़ाहिर है कि यह योजना उन्होंने वर्षों पहले ही बना ली थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है और दूसरे देशों के साथ व्यवहार करना एक नैतिक अपमान है।" उन्होंने आगे कहा, "इस तथ्य के आधार पर कि चीन ने यह अभूतपूर्व रुख अपनाया है और केवल अमेरिका की ओर से बोल रहा है न कि उन अन्य देशों की ओर से जिन्हें इसी तरह की धमकी दी गई थी, 1 नवंबर, 2025 से (या उससे पहले, चीन द्वारा की गई किसी भी आगे की कार्रवाई या बदलाव के आधार पर), संयुक्त राज्य अमेरिका चीन पर 100% टैरिफ लगाएगा, जो वर्तमान में चीन द्वारा चुकाए जा रहे किसी भी टैरिफ के अतिरिक्त होगा। इसके अलावा, 1 नवंबर से, हम सभी महत्वपूर्ण सॉफ़्टवेयर पर निर्यात नियंत्रण लगाएंगे।"