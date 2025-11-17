Language
    Coal India की सब्सिडियरी बीसीसीएल कब होगी लिस्ट? IPO से पहले ये काम पूरा होना बाकी

    By Agency News Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:37 PM (IST)

    बीसीसीएल (BPCL Listing) के बोर्ड में छह स्वतंत्र निदेशकों के पद रिक्त हैं, जिन्हें तत्काल भरने की आवश्यकता है ताकि लिस्टिंग की प्रक्रिया को गति दी जा सके। बीसीसीएल ने आईपीओ लाने के लिए सेबी और बीएसई-एनएसई के पास मई में दस्तावेज जमा किए थे। कोयला मंत्रालय ने कैबिनेट सचिव को सूचित किया है कि बीसीसीएल को लिस्ट करने की प्रक्रिया में रोड शो अंतिम चरण में हैं।

    कोल इंडिया की सब्सिडियरी बीसीसीएल की होगी लिस्टिंग

    भाषा, नई दिल्ली। कोल इंडिया की यूनिट बीसीसीएल (BPCL Listing) के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में छह इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के खाली पदों को जल्दी से भरे जाने की जरूरत है, ताकि इसकी लिस्टिंग प्रोसेस तेजी से पूरी हो सके। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सब्सिडियरी कंपनी बीपीसीएल भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) ने आईपीओ लाने के लिए पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ-साथ बीएसई और एनएसई के पास मई में दस्तावेज दाखिल किए थे।

    अंतिम चरण में रोड शो

    कोयला मंत्रालय ने कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन को सूचित किया है कि इस समय बीसीसीएल के निदेशक मंडल में छह स्वतंत्र निदेशक पद खाली हैं जिन्हें लिस्टिंग प्रोसेस को जल्दी पूरा करने के लिए तेजी से भरे जाने की जरूरत है।
    कोयला मंत्रालय ने कैबिनेट सचिव को यह भी बताया कि वह बीसीसीएल को लिस्ट करने की प्रक्रिया में है जिसके लिए रोड शो अंतिम चरण में हैं।

    एक और कंपनी होगी लिस्ट

    सेबी का आदेश है कि फाइल ‘रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस’ (आईपीओ के लिए दस्तावेज) दाखिल करने से पहले सभी स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति हो जानी चाहिए। सीआईएल की एक अन्य सब्सिडियरी कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई) ने भी आईपीओ के लिए दस्तावेज दाखिल किए हैं।
    बीसीसीएल एक कोयला उत्पादक सहायक कंपनी है और सीएमपीडीआई, कोल इंडिया की एक तकनीकी इकाई है। कोल इंडिया का घरेलू कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत से अधिक योगदान है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां एक आगामी आईपीओ की जानकारी दी गयी है, निवेश की राय नहीं। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)

