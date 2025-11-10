CleanMax IPO: दिसंबर के पहले सप्ताह में आ सकता है 5200 करोड़ रुपये का यह आईपीओ, कंपनी को SEBI से मिली मंजूरी
क्लीनमैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्युशंस SEBI से आईपीओ के जरिए ₹5,200 करोड़ जुटाने के लिए अंतिम अनुमति मिल गई है। कंपनी दिसंबर के पहले सप्ताह में अपना आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस पब्लिक इश्यू में ₹1,500 करोड़ तक का फ्रेश इश्यू और प्रमोटरों व मौजूदा शेयरधारकों द्वारा ₹3,700 करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है।
नई दिल्ली। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल रिन्यूबल एनर्जी प्रोवाइडर, क्लीनमैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्युशंस (CleanMax Enviro Energy Solutions) को मार्केट रेगुलेटर, SEBI (सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) से आईपीओ के जरिए ₹5,200 करोड़ जुटाने के लिए अंतिम अनुमति मिल गई है। कंपनी ने 16 अगस्त, 2025 को सेबी के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल किया था।
क्लीनमैक्स एनवायरो दिसंबर के पहले सप्ताह में अपना आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। मुंबई स्थित इस कंपनी ने निवेशक रोड शो शुरू कर दिए हैं और नवंबर के तीसरे सप्ताह तक अपना रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) दाखिल करने की योजना बना रही है।
क्लीनमैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्युशंस के पब्लिक इश्यू में ₹1,500 करोड़ तक का फ्रेश इश्यू और प्रमोटरों व मौजूदा शेयरधारकों द्वारा ₹3,700 करोड़ तक का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है। ऑफर फॉर सेल के तहत, कंपनी के प्रमोटर कुलदीप प्रताप जैन 321.37 करोड़ रुपये, बीजीटीएफ वन होल्डिंग्स (डीआईएफसी) लिमिटेड 1,970.83 करोड़ रुपये, केम्पिनक एलएलपी 225.61 करोड़ रुपये, ऑगमेंट इंडिया आई होल्डिंग्स एलएलसी 991.94 करोड़ रुपये और डीएसडीजी होल्डिंग्स एपीएस 190.25 करोड़ रुपये तक के शेयर बेचेंगे।
IPO से जुड़ी अहम डिटेल्स
DRHP के अनुसार, क्लीमैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्युशंस इस आईपीओ से मिलने वाली ₹1,125 करोड़ की रकम का उपयोग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों की देनदारियों को चुकाने या पूर्व-भुगतान करने के लिए करने की योजना बना रही है। इसके अलावा, शेष राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
कंपनी ने इस आईपीओ का 50% हिस्सा क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (QIB) के लिए रिजर्व रखा है, जबकि नेट ऑफर का 15% और 35% हिस्सा क्रमशः नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए निर्धारित किया है।
क्या है कंपनी का कारोबार
2010 में स्थापित, क्लीनमैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्युशंस 15 सालों से कमर्शियल और इंडस्ट्रियल (C&I) क्लाइंट्स को नेट-ज़ीरो और डीकार्बोनाइज़ेशन सॉल्युशन प्रोवाइड करती है। 31 जुलाई, 2025 तक, क्लीनमैक्स की ऑपरेशनल कैपिसिटी 2.54 गीगावाट (GW) और कॉन्ट्रेक्ट कैपिसिटी 2.53 गीगावाट रही, साथ ही 5.07 गीगावाट की प्रोजेक्टेड डेवलपमेंट के एडवांस फेज में थीं।
ये भी पढ़ें- Groww GMP Crashes: क्या लेंसकार्ट से भी बुरी होगी ग्रो IPO की लिस्टिंग, कितना गिरा GMP?
क्लीनमैक्स, भारत के कमर्शियल और इंडस्ट्रियल रिन्यूबल एनर्जी मार्केट में अग्रणी स्थान रखता है। 31 मार्च, 2025 तक 1,127 पावर परचेज एग्रीमेंच (PPA) के माध्यम से कंपनी के 531 क्लाइंट्स हैं। डीआरएचपी में क्रिसिल रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 24 में C&I सेगमेंट के लिए एनुअल ओपन-एक्सेस रेन्यूबल कैपिसिटी एडिशन में 12% मार्केट शेयर हासिल किया है। इस कंपनी की गुजरात और कर्नाटक में मजबूत उपस्थिति है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।