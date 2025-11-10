CleanMax IPO: दिसंबर के पहले सप्ताह में आ सकता है 5200 करोड़ रुपये का यह आईपीओ, कंपनी को SEBI से मिली मंजूरी

नई दिल्ली। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल रिन्यूबल एनर्जी प्रोवाइडर, क्लीनमैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्युशंस (CleanMax Enviro Energy Solutions) को मार्केट रेगुलेटर, SEBI (सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) से आईपीओ के जरिए ₹5,200 करोड़ जुटाने के लिए अंतिम अनुमति मिल गई है। कंपनी ने 16 अगस्त, 2025 को सेबी के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल किया था।

क्लीनमैक्स एनवायरो दिसंबर के पहले सप्ताह में अपना आईपीओ लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। मुंबई स्थित इस कंपनी ने निवेशक रोड शो शुरू कर दिए हैं और नवंबर के तीसरे सप्ताह तक अपना रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) दाखिल करने की योजना बना रही है।

क्लीनमैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्युशंस के पब्लिक इश्यू में ₹1,500 करोड़ तक का फ्रेश इश्यू और प्रमोटरों व मौजूदा शेयरधारकों द्वारा ₹3,700 करोड़ तक का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है। ऑफर फॉर सेल के तहत, कंपनी के प्रमोटर कुलदीप प्रताप जैन 321.37 करोड़ रुपये, बीजीटीएफ वन होल्डिंग्स (डीआईएफसी) लिमिटेड 1,970.83 करोड़ रुपये, केम्पिनक एलएलपी 225.61 करोड़ रुपये, ऑगमेंट इंडिया आई होल्डिंग्स एलएलसी 991.94 करोड़ रुपये और डीएसडीजी होल्डिंग्स एपीएस 190.25 करोड़ रुपये तक के शेयर बेचेंगे।

IPO से जुड़ी अहम डिटेल्स DRHP के अनुसार, क्लीमैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्युशंस इस आईपीओ से मिलने वाली ₹1,125 करोड़ की रकम का उपयोग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों की देनदारियों को चुकाने या पूर्व-भुगतान करने के लिए करने की योजना बना रही है। इसके अलावा, शेष राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।