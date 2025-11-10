Groww GMP Crashes: क्या लेंसकार्ट से भी बुरी होगी ग्रो IPO की लिस्टिंग, कितना गिरा GMP?

नई दिल्ली। ग्रो आईपीओ का अलॉटमेंट (Groww IPO Allotment Date) होने के बाद, निवेशकों को बैंक डेबिट या राशि अनब्लॉक का संदेश मिलेगा। वे बीएसई और एनएसई की वेबसाइटों के साथ-साथ रजिस्ट्रार एमयूएफजी इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पोर्टल पर भी अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हैं।

हालांकि, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम (Groww IPO GMP Crashes) गिरकर 4 रुपये पर आ गया है, जो कुछ दिन पहले दर्ज 16.5 रुपये प्रीमियम की तुलना में लगभग 75.7% कम है। कितना मिला सब्सक्रिप्शन स्टॉक ब्रोकिंग फर्म ग्रो की पेरेंट कंपनी, बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड का आईपीओ शुक्रवार, 7 नवंबर को 17.60 गुना सब्सक्रिप्शन के साथ बंद हुआ। आईपीओ में 36,47,76,528 शेयरों के मुकाबले 6,41,86,76,400 शेयरों के लिए बोलियां मिली हैं। इसकी रिटेल सेगमेंट को 9.43 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है, जबकि एनआईआई (गैर-संस्थागत निवेशक) कोटे को 14.20 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। क्यूआईबी श्रेणी को 22.02 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।

ग्रो आईपीओ लिस्टिंग डेट कंपनी के शेयरों को 12 नवंबर 2025 को एनएसई और बीएसई दोनों पर लिस्ट करने का प्रस्ताव है। ग्रो आईपीओ जीएमपी आज बाजार एनालिस्ट के अनुसार, बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड के नॉन लिस्टेड शेयर वर्तमान में ग्रे मार्केट में 104 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे हैं, जो 100 रुपये के अपर आईपीओ प्राइस से 4 रुपये या 4% का प्रीमियम (या जीएमपी) है, जो कमजोर लिस्टिंग का संकेत देता है। यह 100 रुपये के इश्यू मूल्य के मुकाबले 104 रुपये प्रति शेयर के लिस्टिंग मूल्य का अनुमान है। कुछ दिन पहले जीएमपी 16.5% (16.5 रुपये) था।

जीएमपी बाजार की धारणाओं पर आधारित होता है और बदलता रहता है। 'ग्रे मार्केट प्रीमियम' निवेशकों की निर्गम मूल्य से अधिक भुगतान करने की तत्परता को दिखाता है। ग्रो आईपीओ: अधिक जानकारी बिलियनब्रेन्स गैराज वेंचर्स ने पिछले सप्ताह आईपीओ से पहले एंकर निवेशकों से 2,984 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई थी। कंपनी का 6,632 करोड़ रुपये का आईपीओ 7 नवंबर को बंद हुआ। कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए 95-100 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है, जिसका टारगेट 61,700 करोड़ रुपये (लगभग 7 बिलियन डॉलर) से अधिक का वैल्यूएशन है।

आईपीओ में 1,060 करोड़ रुपये वैल्यू के इक्विटी शेयरों का नया इश्यू और 55.72 करोड़ इक्विटी शेयरों का ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस) घटक शामिल है। कंपनी, जिसे पीक XV, टाइगर कैपिटल और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला जैसे प्रमुख निवेशकों का सपोर्ट मिला है, आईपीओ से प्राप्त राशि का उपयोग प्रौद्योगिकी विकास और व्यवसाय विस्तार में निवेश करने की योजना बना रही है। नए निर्गम में से 225 करोड़ रुपये का उपयोग ब्रांड निर्माण और प्रदर्शन विपणन गतिविधियों के लिए किया जाएगा और 205 करोड़ रुपये एनबीएफसी शाखा ग्रो क्रेडिटसर्व टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (जीसीएस) में पूंजी आधार बढ़ाने के लिए निवेश किए जाएंगे।