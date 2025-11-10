Lenskart IPO Listing ने निवेशकों को किया निराश, जीएमपी के बाद लिस्टिंग देख लगा झटका, कितना हुआ नुकसान?
Lenskart Share Price: इस साल प्राइमरी मार्केट में कई दिग्गज कंपनियां अपना आईपीओ लेकर आई। इनमें से लेंसकार्ट कंपनी भी एक थी। लेंसकार्ट ने यूनिक कॉन्स्पेट के साथ मार्केट में एंट्री ली थी। ये लोगों को हाई क्वालिटी के चश्मे प्रदान करती है। इस कंपनी के फैन फॉलिंग देख निवेशकों को इसके आईपीओ से भी काफी उम्मीदें थी। हालांकि लेंसकार्ट आईपीओ लिस्टिंग (Lenskart IPO Listing) में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई है।
नई दिल्ली। साल 2025 में हमें कई दिग्गज कंपनियों के आईपीओ (IPO News) देखने को मिले। मौजूदा समय में मार्केट में दो आईपीओ की खास चर्चा हो रही है। इनमें लेंसकार्ट और ग्रो शामिल हैं। इन दोनों आईपीओ पर हर निवेशक का ध्यान है।
निवेशकों की इसके लिस्टिंग का पहले से ज्ञात हो गया था, क्योंकि लिस्टिंग से पहले इसका जीएमपी (Lenskart IPO GMP) 90 फीसदी तक लुढ़क गया था। आइए जानते हैं कि लेंसकार्ट आईपीओ कितने पर लिस्ट हुआ है?
Lenskart Share Price: कितने पर हुई लिस्टिंग?
लेंसकार्ट आईपीओ की लिस्टिंग ने निवेशकों को अत्यंत निराश किया है। इसकी लिस्टिंग 3 फीसदी के नुकसान पर हुई है। गिरते जीएमपी को देख इसकी नेगेटिव लिस्टिंग की संभावना जताई जा रही थी। बीएसई (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) में इसकी लिस्टिंग 3 फीसदी के नुकसान के साथ 390 रुपये प्रति शेयर पर हुई है।
वहीं एनएसई पर ये 1.74 फीसदी के नुकसान के साथ 395 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ है। इसमें 7 रुपये प्रति शेयर की गिरावट है।
लिस्टिंग से पहले जीएमपी में भयंकर गिरावट
लिस्टिंग से पहले 7 नवंबर शुक्रवार को इसके जीएमपी में भयंकर गिरावट देखने को मिली। लेंसकार्ट का जीएमपी लगभग 90 फीसदी तक लुढ़का था। आज 10 नवंबर सुबह 8.39 बजे ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम 10 रुपये चल रहा है। इससे 2.49 फीसदी का मुनाफा हो सकता है।
आइए अब आईपीओ के बारे में बेसिक डिटेल जान लेते हैं।
कितना है प्राइस बैंड?
लेंसकार्ट आईपीओ का प्राइस बैंड 382 रुपये से 402 रुपये है।
कितना है लॉट साइज?
इस आईपीओ का लॉट साइज 37 इक्विटी शेयर्स है।
निवेशकों के कितने रुपये हुए खर्च?
निवेशकों ने इस आईपीओ में लगभग 14,874 रुपये लगाए हैं।
कितना है इश्यू प्राइस?
इसका इश्यू प्राइस 402 रुपये हो सकता है।
