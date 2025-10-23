मोटापा कम करने की टेबलेट 'Tirzepatide' बेचेगी सिप्ला, Eli Lilly से हुआ बड़ा करार, शेयरों में दिख सकता है एक्शन
अमेरिका की मशहूर फार्मा कंपनी एली लिली ने मोटापा कम करने वाली अपनी टेबलेट 'टिर्जेपेटाइड' की भारत में पहुंच बढ़ाने के लिए सिप्ला के साथ डिस्ट्रीब्यूशन और कैंपेन एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। इस एग्रीमेंट के तहत, सिप्ला इस दवा को नए ब्रांड नाम 'युरपीक' के तहत बेचेगी, जबकि लिली इसे 'मौनजारो' के नाम से बेचती रहेगी।
नई दिल्ली। भारत की दिग्गज फार्मा कंपनी सिप्ला (Cipla) देश में डायबिटीज और मोटापा कम करने की दवा लॉन्च करने की तैयारी में है। दरअसल, एली लिली ने भारत में अपनी ब्लॉकबस्टर टेबलेट 'टिर्जेपेटाइड' (Tirzepatide) की पहुंच बढ़ाने के लिए सिप्ला के साथ डिस्ट्रीब्यूशन और कैंपेन एग्रीमेंट पर साइन किए हैं, जो मौनजारो ड्रग के लिए किसी भारतीय कंपनी के साथ अमेरिकी फार्मा का पहला ऐसा समझौता है। ऐसे में 24 अक्तूबर को सिप्ला के शेयरों में एक्शन देखने को मिल सकता है।
इस एग्रीमेंट के तहत, सिप्ला इस दवा को नए ब्रांड नाम 'युरपीक' के तहत बेचेगी, जबकि लिली इसे 'मौनजारो' के नाम से बेचती रहेगी, जिसे इस वर्ष की शुरुआत में लॉन्च किया गया था।
भारतीय बाजार में आ चुकी है 'मौनजारो'
इंडियन मार्केट में मार्च में अपनी शुरुआत के बाद से मौनजारो की बिक्री में तेज़ी आई है, अकेले सितंबर में इस टेबलेट की 80 करोड़ रुपये और अब तक कुल 233 करोड़ रुपये की बिक्री हुई है। सिप्ला के साथ इस डील से टियर-1 शहरों से आगे इस दवाई की पहुंच का विस्तार होगा और इसकी मांग में और तेज़ी आने की उम्मीद है।
लिली इंडिया के चेयरमैन और जनरल मैनेजर, विंसलो टकर ने कहा, "सिप्ला के साथ हमारे कमर्शियल एग्रीमेंट के माध्यम से भारत में टिरज़ेपेटाइड के दूसरे ब्रांड की शुरुआत है।" टकर ने आगे कहा, "भारत में टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे की बढ़ती समस्या को देखते हुए, टिरज़ेपेटाइड की व्यापक उपलब्धता यह सुनिश्चित करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ इस दवा से लाभान्वित हो सकें।"
उधर, इस एग्रीमेंट पर सिप्ला के ग्लोबल चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, अचिन गुप्ता ने कहा, "युरपीक (टिरज़ेपेटाइड) की शुरुआत के साथ के साथ मोटापे से जुड़ी दवा के सेगमेंट में कदम रख रहे हैं। लिली के साथ हमारी यह साझेदारी इस समय की सबसे गंभीर स्वास्थ्य चिंताओं में से एक को दूर करने और रोगियों को बेहतर चिकित्सा अनुभव प्रदान करने की है।"
लगातार तेजी दिखा रहे हैं कंपनी के शेयर
बता दें कि फार्मा कंपनी सिप्ला के शेयरों में पिछले कुछ कारोबारी सत्रों से लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इस दवा कंपनी के स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई 1702 रुपये की ओर पहुंच रहे हैं। 23 अक्तूबर को सिप्ला के शेयरों ने 1673 रुपये का स्तर छुआ और 1645 रुपये पर बंद हुए।
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
