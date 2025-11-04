Language
    सीमेंट स्टॉक में आने वाली है तेजी, PL कैपिटल ने दी इन दो शेयरों को खरीदने की सलाह, देखें टारगेट प्राइस

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 03:25 PM (IST)

    Cement Stocks To Buy: पीएल कैपिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार, सीमेंट सेक्टर में तेजी आने की संभावना है। अक्टूबर 2025 में डिमांड कम रहने के बावजूद, कुछ बाजारों में बढ़ोतरी देखी गई। जीएसटी के कारण कीमतों में गिरावट आई, लेकिन सरकारी प्रोजेक्ट्स से उत्तरी बाजारों में सुधार हुआ। त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद डिमांड बढ़ने की संभावना है।

    नई दिल्ली। Cement Stocks To Buy: शेयर बाजार में अलग-अलग सेक्टर के स्टॉक अलग-अलग समय में अपनी चमक बिखेरते रहते हैं। इसी कड़ी में अब सीमेंट सेक्टर को लेकर पीएल कैपिटल ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में फर्म ने कई सीमेंट स्टॉक्स को लेकर बॉय की रेटिंग दी है। आइए जानते हैं कि आखिर कौन से स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल सकती है।

    PL कैपिटल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अक्टूबर 2025 में भारत के अलग-अलग इलाकों कुल मिलाकर डिमांड कम रही, जो रुक-रुक कर होने वाली बारिश और त्योहारों के दौरान लेबर की कमी के कारण प्रभावित हुई। हालांकि, कुछ बाजारों में महीने-दर-महीने थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई। सितंबर 2025 में GST की वजह से सीमेंट की कीमतों में कमी के बाद, डिमांड में कमजोरी के कारण दक्षिण और पूर्वी बाजारों में कीमतें और गिर गईं। सरकारी प्रोजेक्ट्स के सपोर्ट से उत्तरी बाजारों में डिमांड में थोड़ा सुधार हुआ।

    इन सीमेंट कंपनियों के स्टॉक में आ सकती है तेजी

    1. एसीसी
    2. अंबुजा सीमेंट
    3. डालमिया भारत
    4. श्री सीमेंट
    5. अल्ट्राटेक सीमेंट

    कितना भागेगा सीमेंट कंपनियों का शेयर, देखें टारगेट प्राइस

    पीएल कैपिटल ने अपनी रिपोर्ट में ACC को बॉय की रेटिंग दी है। इस बॉय की रेटिंग के साथ फर्म ने इसका टारगेट प्राइस 2374 रुपये दिया है। वहीं, Ambuja Cement को लेकर भी फर्म ने खरीद की सलाह देते हुए इसका टारगेट प्राइस 718 रुपये दिया। इसके बाद डालमिया सीमेंट का टारगेट प्राइस 2372 रुपये बताया है। Nuvoco Vistas Corporation का टारगेट प्राइस 459 रुपये दिया है। Shree Cement का टारगेट प्राइस 31769 रुपये दिया है। और देश की नंबर वन कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप की अल्ट्राटेक का टारगेट प्राइस  13,425 रुपये दिया है।

    PL कैपिटल के पश्चिमी बाजारों में डिमांड स्थिर रही, और केंद्रीय बाजारों में डिमांड कमजोर बनी रही, जिसमें नवंबर से रिकवरी होने की संभावना है। पूरे भारत में औसत बिक्री मूल्य में महीने-दर-महीने 8 रुपये की कमी आई और यह लगभग 316 रुपये प्रति बैग हो गया। आगे चलकर, सभी क्षेत्रों के डीलरों को दिसंबर 2025 तक कीमतों में किसी भी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है।

    PL कैपिटल के अनुसार त्योहारी सीजन खत्म होने और बारिश धीरे-धीरे कम होने के साथ, डीलरों को उम्मीद है कि डिमांड और बढ़ेगी। सरकारी खर्च में बढ़ोतरी (अक्टूबर 2025 में सालाना 31% बढ़कर FY26 के टारगेट का 52% हो गया) और त्योहारों के बाद कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से वॉल्यूम को सपोर्ट मिलने की संभावना है।

    "शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों पर दी गयी राय एक ब्रोकरेज फर्म द्वारा दी गयी जानकारी पर आधारित है। जागरण बिजनेस निवेश की सलाह नहीं दे रहा है। स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)