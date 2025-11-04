SBI Q2 Results: SBI का दूसरी तिमाही में 10% बढ़ा प्रॉफिट, शेयरों में तेजी के बीच खरीदें, बेचें या करें होल्ड

नई दिल्ली। भारत के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI Q2 Result) ने मंगलवार को अपना Q2 रिजल्ट जारी कर दिया है। SBI का नेट प्रॉफिट दूसरी तिमाही में साल-दर-साल 10% बढ़कर 20,160 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 18,331 करोड़ रुपये था। कर-पश्चात लाभ (पीएटी) बाजार अनुमान से 17,387 करोड़ रुपये अधिक रहा।

ब्रोकरेज फर्मों ने एसबीआई के दूसरी तिमाही के शुद्ध लाभ में साल-दर-साल 17% तक की गिरावट का अनुमान लगाया था और इसे 17,700 करोड़ रुपये से 18,800 करोड़ रुपये के बीच रहने का अनुमान लगाया था। वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) साल-दर-साल 3.3% बढ़कर 42,984 करोड़ रुपये हो गई, जबकि वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही में यह 41,620 करोड़ रुपये थी। बैंक ने समीक्षाधीन तिमाही में 1,19,654 करोड़ रुपये की ब्याज आय दर्ज की, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के 1,13,871 करोड़ रुपये से 5% अधिक है।

इस बीच, सार्वजनिक बैंक ने ब्याज पर व्यय आलोच्य तिमाही में 76,670 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 72,251 करोड़ रुपये से 6% अधिक है। एसबीआई का शुद्ध लाभ तिमाही-दर-तिमाही 5.5% बढ़कर 20,160 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में यह 19,160 करोड़ रुपये था। इसी तरह, शुद्ध लाभ (एनआईआई) तिमाही-दर-तिमाही 4.7% बढ़कर 42,984 करोड़ रुपये हो गया, जो अप्रैल-जून तिमाही में 41,072 करोड़ रुपये था।