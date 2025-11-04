बढ़िया नतीजों के बाद Suzlon Energy Shares में कितनी आएगी तेजी, एक्सपर्ट ने दिए इतनी बढ़त के टारगेट
सुजलॉन एनर्जी के शेयरों (Suzlon Energy Shares) ने आज फिर से ₹60 का स्तर पा लिया है। कंपनी ने दूसरी तिमाही में ₹1,279 करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया है। एक्सपर्ट्स ने शेयर के प्रदर्शन पर अलग-अलग राय दी है, कुछ ने मुनाफावसूली की सलाह दी है। कुछ ने इसके बढ़ने की बात कही है। ऐसे में यह कितना और बढ़ सकता है चलिए जानते हैं।
नई दिल्ली। सुजलॉन एनर्जी के शेयरों (Suzlon Energy Shares) ने आज के सेशन में 60 रुपये का स्तर फिर से हासिल कर लिया है। इस ग्रीन एनर्जी कंपनी ने आज अपनी दूसरी तिमाही की कमाई के दौरान 1,279 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही नेट प्रॉफिट हासिल किया है। पिछले 29 सेशन में यह शेयर 60 रुपये के स्तर से नीचे बंद हुआ था। यह मल्टीबैगर शेयर 19 सितंबर, 2025 को 60.36 रुपये पर बंद हुआ था।
सुजलॉन एनर्जी के शेयर आज दोपहर के कारोबार में 2.73% बढ़कर 60.86 रुपये पर पहुंच गए। सुजलॉन एनर्जी का मार्केट कैप 83,423 करोड़ रुपये रहा। इस ग्रीन एनर्जी शेयर में आज 168.39 लाख शेयरों का कारोबार हुआ और 101.04 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।
30 मई, 2025 को 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 74.30 रुपये पर पहुंचने वाला यह मल्टीबैगर स्टॉक अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर से 32.35% की बढ़त हासिल कर चुका है। 7 अप्रैल, 2025 को यह 52-सप्ताह के निम्नतम स्तर 46 रुपये पर आ गया।
एक्सपर्ट ने कितना दिया टारगेट
आनंद राठी के जिगर एस पटेल के मुताबिक सुजलॉन शेयर का 58.5 रुपये पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस 61 रुपये पर होगा। यह 61 रुपये का स्तर ऊपर एक निर्णायक कदम 64 रुपये की और तेजी ला सकता है। अपेक्षित व्यापारिक दायरा अल्पावधि के लिए 58-64 रुपये के बीच रहेगा।
स्वतंत्र सेबी पंजीकृत विश्लेषक अभिजीत रामचंद्रन ने कहा, "सुजलॉन एनर्जी के शेयर की कीमत में तेजी है, लेकिन दैनिक चार्ट पर यह थोड़ा अधिक खरीदा हुआ है और इसका अगला प्रतिरोध 65 रुपये पर है। निवेशकों को मुनाफावसूली करनी चाहिए, क्योंकि 58.66 रुपये के समर्थन स्तर से नीचे दैनिक बंद होने पर निकट भविष्य में 53 रुपये का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है।"
सुजलॉन एनर्जी का रिजल्ट
इससे पहले दिन में, सुजलॉन एनर्जी ने बताया कि दूसरी तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 539% बढ़कर 1,279 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 200 करोड़ रुपये था। जुलाई-सितंबर की अवधि में कंपनी का परिचालन राजस्व 85% बढ़कर दूसरी तिमाही में 3,866 करोड़ रुपये हो गया, जबकि साल-दर-साल (YoY) आधार पर यह 2,093 करोड़ रुपये रहा था।
सुजलॉन एनर्जी की ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (ईबीआईटीडीए) से पहले की कमाई वित्त वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में 153% बढ़कर 716 करोड़ रुपये हो गई, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में यह 283 करोड़ रुपये थी।
सुजलॉन एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा समाधान प्रदाता है। यह कंपनी पवन टर्बाइनों का उत्पादन भी करती है। यह सौर ऊर्जा समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, जैसे सौर विकिरण मूल्यांकन, भूमि अधिग्रहण और अनुमोदन, बुनियादी ढाँचा और बिजली निकासी, आपूर्ति श्रृंखला, स्थापना और कमीशनिंग, तथा जीवन चक्र परिसंपत्ति प्रबंधन।
"शेयर से जुड़े अपने सवाल आप हमें business@jagrannewmedia.com पर भेज सकते हैं।"
(डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)
