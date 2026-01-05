क्या सीमेंट शेयरों में आने वाली बड़ी तेजी, एक्सपर्ट क्यों जता रहे हैं अनुमान, कहां तक जा सकते हैं भाव?

नई दिल्ली। शेयर बाजार रिकॉर्ड हाई (Share Market at Record High) लगा चुका है लेकिन कई बड़े शेयर ऐसे हैं जिन्होंने रिटर्न के लिहाज से निराश किया है। इनमें सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स भी शामिल हैं। लेकिन, एक्सपर्ट का मानना है कि पिछले कुछ महीनों से सीमेंट सेक्टर (Cement Shares) में जारी सुस्ती का दौर पूरा हो चुका है और ये शेयर आने वाले दिनों में अच्छी तेजी दिखा सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से अल्ट्राटेक सीमेंट, ग्रासिम , अंबुजा सीमेंट और ACC के शेयरों में तेजी देखी जा रही है।

सीमेंट शेयरों पर जागरण बिजनेस ने मार्केट एक्सपर्ट अंबरीश बलिगा से बातचीत की और यह इस पूरे सेक्टर पर उनकी राय जानी। साथ ही आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के टेक्निकल एक्सपर्ट जिगर एस पटेल से सीमेंट शेयरों में खरीदी के लिए अहम स्तर जाने।

सीमेंट सेक्टर में क्यों बन रहे तेजी के आसार? इंडिपेंडेंट मार्केट एक्सपर्ट अंबरीश बलिगा ने सीमेंट सेक्टर पर अपनी राय रखते हुए कहा कि सीमेंट सेक्टर में पिछले कुछ महीनों से चला आ रहा कंसोलिडेशन अब पूरा हो चुका है। दरअसल, सीमेंट शेयर पिछले कुछ महीनों से एक दायरे में कारोबार कर रहे थे और अब एक्सपर्ट का मानना है कि मौजूदा स्तर से इनमें ब्रेकआउट आ सकता है।

अंबरीश बलिगा ने कहा कि पूर्वी भारत में सीमेंत की कीमतें, देश के दूसरे हिस्सों की तुलना में तेजी से बढ़ी हैं और बजट के बाद सीमेंट की कीमतों में और बढ़ोतरी की उम्मीद है। सीमेंट के भाव का और बढ़ना कंपनियों के लिए बेहतर होगा।

सीमेंट सेक्टर में पसंदीदा स्टॉक पिक? अंबरीश बलिगा ने कहा कि सीमेंट सेक्टर में उन्हें निवेश के लिहाज से एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक और Nuvoco Vistas पसंद है। उन्होंने यह भी कहा कि अंबुजा सीमेंट और एसीसी, जो अदाणी ग्रुप की कंपनीज है, इस समूह द्वारा और अन्य कंपनियों का अधिग्रहण भी एसीसी व अंबुजा के बिजनेस के लिए और बेहतर होगा।

अंबुजा और अल्ट्राटेक के शेयरों के लिए टारगेट? आनंद राठी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज में इक्विटी रिसर्च के सीनियर मैनेजर, जिगर एस पटेल ने कहा कि अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयरों के लिए 12160 रुपये एक अहम स्तर है अगर यह टूटता है तो ऊपर की ओर 12400 रुपये तक भाव जा सकता है। वहीं, नीचे की ओर 11840 रुपये का स्तर अहम सपोर्ट है।