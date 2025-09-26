किचन के सामान पर 50% टैरिफ, ट्रंप के फैसले से टूटा इस गुजराती कंपनी का शेयर, अमेरिका में है बड़ा कारोबार
डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका इंपोर्ट होने वाले किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी पर 50 प्रतिशत टैरिफ व खास किस्म के फर्नीचर पर 30 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसके बाद कैरीसिल के शेयर 10 फीसदी तक गिर गए। कैरीसिल लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है जिसका मुख्यालय भावनगर गुजरात में है और अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है।
नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ (Donald Trump New Tariff) को लेकर एक और बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे फार्मा समेत किचन का सामान आयात करने वाले कंपनियों की मुसीबत बढ़ गई है। दरअसल, ट्रंप ने इंपोर्ट होने वाले किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी पर 50 प्रतिशत टैरिफ और खास किस्म के फर्नीचर पर 30 प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इसके बाद 26 सितंबर को कैरीसिल (Carysil Share Price) के शेयर 10 फीसदी तक गिर गए।
हालांकि, कंपनी ने यह साफ किया कि इस अमेरिकी टैरिफ के अंतर्गत किचन सिंक शामिल नहीं है, इसलिए कंपनी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद कंपनी के शेयरों में निचले स्तर से सुधार हुआ। लेकिन, अब भी कैरीसिल के स्टॉक 4 फीसदी से ज्यादा की गिरावट के साथ 809 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहे हैं।
टैरिफ ऐलान के बाद कहां तक गिरे शेयर
कैरीसिल के शेयर 26 सितंबर को सुबह 820 रुपये के स्तर पर खुले और इंट्रा डे में 768 रुपये का लो लगा दिया। लंबी अवधि में इस शेयर ने 60 फीसदी से ज्यादा रिटर्न दिया है। वहीं, पिछले 6 महीने में कैरीसिल के स्टॉक 27 प्रतिशत तक चढ़ गए हैं।
क्या है कंपनी का कारोबार
कैरीसिल लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है जिसका मुख्यालय भावनगर, गुजरात में है और यह क्वार्ट्ज़ किचन सिंक, स्टेनलेस स्टील सिंक और अन्य किचन व बाथ उत्पादों की एक अग्रणी निर्माता और निर्यातक है। कैरीसिल की वार्षिक रिपोर्ट 2024-2025 के अनुसार, इसका 21.5 प्रतिशत राजस्व अमेरिकी बाज़ार से आया, जबकि 17.7 प्रतिशत भारत से आता है। यही वजह रही कि ट्रंप के टैरिफ को लेकर नए ऐलान से निवेशकों की चिंता बढ़ गई, और इसके चलते शेयरों में बिकवाली हावी हुई।
ट्रंप द्वारा घोषित किए गए नए टैरिफ 1 अक्तूबर से प्रभावी हो जाएंगे। कैरीसिल के अलावा, यूरो प्रतीक सेल्स के शेयर भी 3 प्रतिशत से ज़्यादा गिर गए। दरअसल, यह कंपनी भी 60 से ज़्यादा देशों को वॉल पैनल प्रोडक्ट्स का निर्यात करती है।
