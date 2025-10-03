Language
    दिवाली से पहले खरीद लो, ये डिफेंस शेयर बनेंगे रॉकेट! ब्रोकरेज फर्म ने बता दिया टारगेट प्राइस; देखें लिस्ट

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 12:00 PM (IST)

    Defence Stock to Buy on Diwali दिवाली से पहले गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय डिफेंस स्टॉक्स पर रिपोर्ट जारी की है जिसमें कुछ शेयरों को खरीदने की सलाह दी गई है। ब्रोकरेज फर्म ने आठ एयरोस्पेस और रक्षा शेयरों पर कवरेज शुरू किया है जिनमें से छह के लिए खरीद एक के लिए न्यूट्रल और एक के लिए बेचने की रेटिंग है।

    दिवाली धमाका गोल्डमैन सैक्स ने इन डिफेंस स्टॉक्स को खरीदने की दी सलाह, होगी बंपर कमाई!

    नई दिल्ली। Defence Stock to Buy on Diwali: दिवाली से पहले ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs) ने भारतीय डिफेंस स्टॉक्स को लेकर एक रिपोर्ट जारी कर खरीद की रेटिंग दी है। ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने शुक्रवार, 3 अक्टूबर को आठ एयरोस्पेस और रक्षा शेयरों पर कवरेज शुरू किया है। इनमें से छह के लिए "खरीद" की सिफारिश की गई है, एक के लिए "न्यूट्रल" और एक के लिए "बेचने" की रेटिंग दी गई है। दिवाली के मौके पर इन शेयरों पर दांव लगाना फायदा का सौदा हो सकता है।

    ब्रोकरेज फर्म ने सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एस्ट्रा माइक्रोवेव लिमिटेड, डेटा पैटर्न्स लिमिटेड, आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 12% से लेकर 58% तक की बढ़त की संभावना के साथ "खरीदें" रेटिंग दी गई है।

    ब्रोकरेज ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए न्यूट्रल रेटिंग दी है और इसमें 9% की बढ़त की संभावना है, जबकि फर्म ने भारत डायनामिक्स के लिए "बेचें" रेटिंग और 11% की गिरावट की संभावना के साथ शुरुआत की है।

    इन शेयरों में आएगी तूफानी तेजी

    क्रमांक स्टॉक रेटिंग टारगेट प्राइस कितनी तेजी आएगी
    1 सोलर इंडस्ट्रीज खरीदें 18,215 36%
    2 पीटीसी इंडस्ट्रीज खरीदें 24,725 58%
    3 एस्ट्रा माइक्रोवेव खरीदें 1,455 45%
    4 डेटा पैटर्न खरीदें 3,640 38%
    5 आजाद इंजीनियरिंग खरीदें 2,055 28%
    6 भारत इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदें 455 12%
    7 हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स न्यूट्रल 5,255 9%
    8 भारत डायनेमिक्स बेच दो 1,375 -11%

    गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि वह सरकारी कंपनियों की तुलना में निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रति अपेक्षाकृत अधिक सकारात्मक है, क्योंकि हाल ही में जारी प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य और क्षमता रोडमैप (टीपीसीआर) 2025, नई तकनीकों पर केंद्रित है, जिनमें निजी क्षेत्र की कंपनियों की बेहतर पहुंच है। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स पिछले एक महीने में 5.3% बढ़ा है, जिसमें एमटीएआर टेक जैसे शेयर 30% से अधिक की बढ़त के साथ टॉप परफॉर्मर के रूप में उभरे हैं।

    (डिस्क्लेमर: यहां शेयरों को लेकर दी गई जानकारी निवेश की राय नहीं है। चूंकि, स्टॉक मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है इसलिए निवेश करने से पहले किसी सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर करें।)